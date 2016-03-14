"عزم الرجال - رعد الشمال" تجمع حسين الجسمي وهاني شاكر

اجتمع كل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان المصري هاني شاكر في الأغنية الملحمية "عزم الرجال"، وذلك بمناسبة إطلاق مناورات "رعد الشمال" العسكرية التي ضمت قوات من عدة دول عربية وإسلامية، حيث تتضمن الأغنية الجديدة رسالة للعالم عن وحدة العالم العربي والإسلامي في مواجهة القوى الإرهابية.

أغنية "عزم الرجال" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز، وتعتبر التعاون الأول بين هاني شاكر وحسين الجسمي. وقد تم نشر الأغنية على موقع "يوتيوب"، كما نشرها كل من الجسمي وشاكر على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أهدافنا واحدة.. جيوشنا في وحدة.. ثابتين ليوم الدين.. وفي أي محنة.. رافعين سلاحنا.. حالفين ومتعاهدين.. لا دينا دينهم.. ولا إحنا منهم.. ولاغدرهم ده حلال.. يا رجال رعد الشمال".

يذكر أن مناورات "رعد الشمال"، التي جرت في الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2016 بالمملكة العربية السعودية، تعد الأضخم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الدول المشاركة فيها والتي بلغ عددها 20 دولة عربية وإسلامية من قارتي إفريقيا وآسيا، فضلاً عن تنوع القوات التي شاركت فيها والتي ضمت المدفعية والمدرعات والمشاة والقوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية.