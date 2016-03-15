رامز جلال ومنة شلبي وغادة عبدالرزاق يتنافسون بالسينما

من جديد تعود الحياة والمنافسة إلى السينما المصرية خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان عدد من الأعمال عن مشاركتها وطرحها للعرض للجمهور.

ويبدو أن حلول شهر رمضان في وقت مبكر هذا العام، وما ترتب عليه من قصر موسم الصيف، دفع صناع السينما إلى طرح أعمالهم في وقت مبكر يتزامن مع أعياد الربيع من أجل التواجد لوقت أطول والحصول على مشاهدة الجمهور.

منة شلبي العائدة من مهرجان دبي السينمائي الدولي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نوارة"، ستلتقي بجمهورها في مصر اعتمادا على الإشادة التي تلقتها من المهرجان، من خلال الفيلم الذي أخرجته هالة خليل ويشاركها بطولته محمود حميدة وأمير صلاح الدين.

بعدما تقرر أن يطرح الفيلم بدور العرض في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، وبالفعل تم طرح الإعلان الخاص بالعمل الذي يدور حول فتاة تعمل في منزل أحد رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك، والذي يقرر في أعقاب الثورة السفر وترك منزله وجزء من المال للخادمة.

أسبوع واحد تنفرد فيه منة شلبي بدور العرض، لتلحق بها ناهد السباعي من خلال فيلم "حرام الجسد" للمخرج خالد الحجر، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته محمود البزاوي، واعتذرت عن عدم بطولته من قبل حورية فرغلي.

الفيلم أثير الجدل حول القضية الخاصة به، وتساءل البعض عن موقف الرقابة المصرية منه، وهل ستسمح بعرضه أم لا، وذلك وسط تسريبات تؤكد أن الرقابة على المصنفات الفنية لا تجد مانعا في عرضه، وستمنحه الترخيص الخاص بالعرض.

بدوره يعود رامز جلال إلى السينما مرة أخرى من خلال فيلم تكتم على كل تفاصيله واسمه خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن أخيرا عنه وهو فيلم "كنغر حبنا" الذي يشارك في بطولته إلى جوار سارة سلامة، وتم الإعلان عن كون الفيلم سيطرح للجمهور في شهر أبريل المقبل.

وجاء التكتم على اسم الفيلم من قبل فريق العمل في السابق، حتى لا يتم الإعلان عن مشاركة حيوان الكنغر في الأحداث الخاصة بالفيلم في ذلك الوقت، قبل أن يتم الكشف عن ذلك من خلال ملصق الفيلم.

بدوره يخوض الفنان الشاب علي ربيع المنافسة في موسم شم النسيم بفيلم "حسن وبقلظ" الذي يشارك في بطولته كريم فهمي مؤلف العمل، وكذلك يسرا اللوزي وبيومي فؤاد.

ويأتي الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي، بعد النجاح الذي حققه علي ربيع من خلال عروض "مسرح مصر"، كما يشارك في الفيلم اثنين من نجوم العروض هما أوس أوس ومصطفى خاطر.

أما غادة عبد الرازق فينتظر أن تشارك بفيلمها الجديد "اللي اختشوا ماتوا" مطلع شهر أبريل المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات، خاصة وأن الفيلم كان مقررا له أن يطرح للجمهور في شهر يناير الماضي، إلا أن تأخر عملية المونتاج تسبب في تأجيله.

ويشارك في بطولة الفيلم عبير صبري وهيدي كريم ومروى اللبنانية، خاصة وأن العمل الذي يخرجه إسماعيل فاروق يعتمد بشكل كبير على البطولة النسائية.