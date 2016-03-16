أوبرا عربية لمواجهة داعش ونصرة الشعب السوري

حققت الأوبرا العربية (الإسلام يدعو للسلام Islam calls for Peace) أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة من طرح الفيديو على "فيسبوك"، ويشارك في هذا العمل الجديد فنانون عرب من المغرب ومصر والسعودية والبحرين، إضافة إلى تركيا.

ونجح فيديو كليب (الإسلام يدعو إلى السلام) في جذب الآلاف من المتتبعين عبر أقطار العالم لهذا العمل الأوبرالي الجديد والفريد الذي يشرف عليه السعودي أحمد الصانع، وشارك فيه نخبة من الفنانين العرب منهم المغربية دنيا بطمة والبحريني وليد جلال والمصرية نورهان حجازي والسعودية هناء شفي.

وتدعو كلمات الأغنية التي كتب أبياتها الشاعر السعودي يوسف العنزي وأحمد الصانع إلى مواجهة التطرف والإرهاب وتنظيم داعش وإبعاد الصور السوداوية للإسلام والمسلمين التي يرسمها الغرب، بسبب بعض التصرفات المسيئة.

وحسب أحمد الصانع، صاحب فكرة هذه الأوبرا والمشرف عليها، فإن للعمل رسالة واضحة لنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه.

وقال الصانع في مقابلته مع "العربية.نت" إن "الأوبرا تدعو إلى السلام ومواجهة الإرهاب وداعش والتطرف وقضية المستضعفين في سوريا واللاجئين، كما أنها تشرح المأساة السورية بكل تفاصيلها الدموية".

ويطمح أصحاب الأوبرا إلى عرضها في مسارح عربية وغربية مستقبلا والحصول على المزيد من الدعم لهذا العمل الذي قام بتوزيعه الموسيقى المايسترو المصري أحمد مصطفى وأخرجه بلال البدري.