"موسم الكرز" دراما تركية مدبلجة على mbc4

صراع القلب والعقل عند فتاة طموحة، تحلم بأن تصبح مصممة أزياء عالميّة في الدراما التركيّة المدبلجة "موسم الكرز" على MBC4. ويعتبر المسلسل من الأعمال الرومانسيّة التي حقّقت أعلى نسب المشاهدة ضمن سباق المسلسلات في تركيا، كما كان حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. ويطرح قصّة نور، وهي طالبة جامعية تخطّط لأن تتحوّل إلى مصممة أزياء عالمية.

وتنطلق الحكاية عندما تكتشف "نور" أنها تحب "مجد"، شقيق أعز صديقاتها منذ نعومة أظافرها، من دون أن تخبره بذلك. ويمنعها من التقرّب منه فكرة أن الأخير مرتبط بفتاة أخرى.

وفي المجال العملي، يمد "إياد" وهو صديق "مجد" الحميم، يد المساعدة إلى "نور"، وهو أيضاً ابن إحدى مصممات الأزياء الشهيرات اللواتي تراها "نور" نموذجاً يحتذى.

ولأن "إياد" هو زير نساء، يبدأ بمواعدة "نور" التي تريد أن تهرب من مشاعرها تجاه "مجد" من خلال إقناع نفسها بأنها تحب شاباً آخر. ومع مرور الوقت، تختلط الأمور عند "إياد" بعدما توطدت علاقته بحبيبته المزعومة، فهل يقعان فعلاً في حب بعضهما، أم سيعي "مجد" أن فتاة أحلامه كانت أمام ناظريه وتأخر اكتشافه لها؟

تعرض الدراما التركية المدبلجة "موسم الكرز" على MBC4، اعتباراً من 20 مارس 2016، من الأحد إلى الخميس، الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.