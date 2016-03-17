إيمي سمير غانم تفتتح "أشرف يقدمه أيمن" على "MBC مصر"

في التاسعة من مساء السبت المقبل، تعرض قناة "MBC مصر" أولى حلقات البرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن"، الذي يشهد عودة أيمن وتار للظهور مرة أخرى، بعدما حقق نجاحا كبيرا بصحبة الإعلامي الساخر باسم يوسف، حينما شاركه في برنامج "البرنامج".

البرنامج الجديد يعتمد على تقديم نوعية مبتكره من الكوميديا، من خلال اسكتشات تمثيلية فكاهية، تتناول العديد من المواقف اليومية التي يمر بها الجميع في الحياة، والتي تمس قطاعات متنوعة من حياة المشاهدين وذلك في إطار ساخر وغير تقليدي.

في الحلقة الأولى تطل النجمة إيمي سمير غانم ضيفة على البرنامج، الذي يشارك فيه بالتمثيل عدد من الضيوف والنجوم وذلك بشكل لم يعتد عليه الجمهور، وتحتوي الحلقات على أغان وثنائيات كوميدية.

ومن جهته، أكد مقدم البرنامج أيمن وتار أن "أشرف يقدمه أيمن" يمنحه فرصة التواصل الأسبوعي مع قطاعات كبيرة ومتنوعه من الجمهور، وأن هدفه هو اسعاد الجمهور واضحاكه، وذلك من خلال السخرية التي تظهر في الاسكتشات المنفصلة والمتصلة.

أما فيما يخص اسم البرنامج فقد أكد أنه نتاج أفكار ورشة العمل الكبيرة التي تتولى كتابة الحلقات الخاصة بالبرنامج، معربا عن سعادته بعرض البرنامج عبر شاشة "MBC مصر"، وهو ما سيعطيه أرضية جماهيرية كبيرة.

البرنامج يشارك في كتابة حلقاته وسام شريف ومحمود رمضان وأحمد سعد ووجيه صبري، بينما يتولى الإخراج محمد خليفة، الذي كان مخرجا لبرنامج "البرنامج".

ومن جهته كان باسم يوسف قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" عن سعادته بفريقه الذي كان يشاركه برنامج "البرنامج"، خاصة وأن الجميع بات يشارك في أكثر من برنامج في الوقت الحالي، واعتبر أن خليفة هو مخرجه المفضل.