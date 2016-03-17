يوسف فوزي يعتزل الفن لإصابته بالشلل الرعاش

قرر الفنان المصري يوسف فوزي اعتزال الفن نهائيا بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وقال فوزي في تصريحات صحافيه، اليوم الخميس، إنه لا يمانع من المشاركة في أعمال فنية إذا وافق المخرجون والمنتجون على مشاركته في ظل ظروفه الصحية الحالية، مشيرا إلى أنه يتعاطى بعض الأدوية التي تهدئ من نوبات المرض.

وأضاف أنه اعتذر عن القيام بأدوار في 7 مسلسلات تلفزيوني، وأكد أنه يحمد الله على كل شيء.

وكان فوزي قد سبق وجسد دور طبيب أصيب بمرض الشلل الرعاش، في مسلسل "أوبرا عايدة"، بطولة يحيى الفخراني ووصفية العمري، وعرض قبل سنوات.

والفنان من مواليد فبراير 1945، ويبلغ من العمر 71 عاما، وقد ظهر بقوة من خلال فيلم النمر الأسود مع الفنان أحمد زكي، ثم شارك في عدة أعمال مع الفنان محمد صبحي والفنانة نادية الجندي.

وبدأت رحلة الفن أثناء الدراسة في كلية التجارة جامعة القاهرة، حيث كان والده يعمل في قسم الصوت باستوديو مصر، وشجعته أمه الإنجليزية التي درست التمثيل في معهد "رادا بلندن"، على السفر لبريطانيا لدراسة الفن، وبعد عودته رشحه المخرج نيازي مصطفى لأداء أحد الأدوار في فيلم "المشاغبين في الجيش"، لتبدأ مسيرته، ثم شارك بعدها مع حسن الصيفي في فيلم "وحوش في الميناء"، وقدمه المنتج محمد مختار في 6 أفلام متتالية مع الفنانة الجندي منها "شبكة الموت" ثم "عصر القوة"، و"24 ساعة في إسرائيل" و"مهمة في تل أبيب".