عائلة "ماي بيغ فات غريك ويدنغ" تعود بعد 14 عاماً

عاد الفيلم الرومانسي الكوميدي "ماي بيغ فات غريك ويدنغ" في جزء جديد ساعيا لإثارة المزيد من الضحكات على سلوك العائلة اليونانية بعد 14 عاما من الجزء الأول الذي حاز إعجاب المشاهدين.

وتعقب الجزء الأول من الفيلم في 2002 قصة المرأة اليونانية تولا (التي قامت بدورها نيا فاردالوس) وهي تحاول إقناع عائلتها بقبول حبها لشخص غير يوناني، هو إيان (قام بدوره جون كوربت). وحقق الفيلم أرباحا بلغت 368 مليون دولار في دور العرض في العالم.

ويركز الجزء الثاني على حياتهما الزوجية وحياة الأبوة والأمومة بالإضافة إلى الإعداد لحفل زواج كبير جديد.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في 2002، طالب المعجبون بعمل جزء جديد من الفيلم.

وقالت فاردالوس لمتابعيها على "تويتر" في 2014 إنها تعمل على جزء جديد للفيلم وإنها شعرت أنها مستعدة له بعد أن أصبحت أما.

ويعرض "ماي بيغ فات غريك ويدنغ 2" في دور العرض بالعالم بدءا من 23 مارس.