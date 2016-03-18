علي الحجار يطلق أول كليب بتقنية 360 درجة

صارت أغنية "معلش" التي طرح علي الحجار الكليب الخاص بها، هي الأولى من نوعها التي يتم تصويرها بتقنية "360 درجة"، حيث يستطيع المشاهد أن يرى بانوراما كاملة للأغنية، كما يمكنه تحريكها ورؤيتها بشكل دائري.

الأغنية التي كتب كلماتها إبراهيم عبد الفتاح ولحنها فاروق الشرنوبي بينما تولى توزيعها أحمد علي الحجار، شارك في إنتاجها علي الحجار وتعاون فيها مجددا مع المخرج حاتم سيد، وتم إعداد نسخة خاصة منها للقنوات الفضائية تختلف عن تلك المعروضة عبر "Youtube".

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد علي الحجار أن الفكرة جاءت من قبل المخرج حاتم سيد، خاصة وأن شركة "5D" التي شاركت في الإنتاج، كانت ترغب في تقديم هذه التقنية من خلال فيلم تسجيلي قصير مدته 3 دقائق، إلا أن المخرج اقترح عليهم تقديم أغنية مع الحجار، وهو ما رحبوا به.

وأوضح الحجار أن هذه التقنية تتطلب وضع الكاميرات الست الخاصة بالتصوير بشكل معين، من أجل الحصول على صورة البانوراما، كما أنها تتطلب مجهود مضاعف من قبل فريق التصوير، خاصة وأنهم لابد من أن يبتعدوا كثيرا حتى لا يظهروا في الكادر الخاص بالأغنية.

وأشار الحجار إلى أن التكلفة الخاصة بالأغنية مرتفعة للغاية مقارنة بالكليبات العادية، كما أن تصوير الأغنية تم في الأقصر وأسوان، خاصة وأن الجو الخاص بالمدينتين رائع للغاية، وكذلك يرتبط هو بذكريات جميلة هناك، ويجد استقبال خاص من أهل المحافظتين بسبب تقديمه من قبل لـ "ذئاب الجبل" و "الليل وآخره".

وحول ما تلقاه الحجار من تعليقات نسائية على الأغنية، والتي اعتبروها تنتقدهن بشكل كبير، أكد أنه حينما كان يقدم الأغنية في "ساقية الصاوي" كان يجد حزن من قبل بعض السيدات، لذلك قرر وضع "إفيه ساخر" في نهاية الكليب، حينما يتلقى اتصال من حبيبته فيتراجع عما كان يقوله في الأغنية ويعود إليها فورا، وذلك حتى لا تغضب السيدات ويتقبلن الأمر بشكل طبيعي.

وكشف الحجار عن كونه يحضر في الوقت الحالي لأغنية تطرح في عيد الأم المقبل، وذلك بالإضافة لأغنية أخرى للمرأة المصرية، والأغنيتين سيقدمهما في مسرحية تعرض على مسرح الهناجر.

كما كشف عن كونه انتهى من تسجيل أغنية أخرى، قرر تقديمها بعدما طلب منه أحد أصدقاءه أن يقدم أغنية لزوجته المريضة بالسرطان كي يشجعها ويدعمها خاصة وأنها واحدة من جمهوره، وهو ما دفعه بالفعل لتقديم أغنية تحتوي على مشاعر لا تقال سوى من زوج لزوجته.