أمل العوضي: سعيدة بردود الأفعال على "نوايا"

عبرت الإعلامية الفنانة أمل العوضي عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي يحصدها هذه الأيام عملها الدرامي التلفزيوني "نوايا" الذي يعرض على "أم بي سي".

وثمنت مبادرة النجمة سعاد عبدالله التي رشحتها لأداء هذه الشخصية، وهو ما يشكل ثقة كبيرة تعتز بها، وتابعت "العمل يمثل حالة من التحدي لصعوبة الشخصية وتفاصيلها الدقيقة والتحديات التي تمر بها على مدى حلقات المسلسل".

وقالت "أجسد في المسلسل شخصية "بسمة" التي ترتبط بعلاقة مع أحد الشباب العائدين من الخارج بعد الدراسة الأكاديمية، إلا أن تلك العلاقة تصادف الكثير من العثرات والتعقيدات نظرا لنظرة الأسرة بأن تلك العلاقة غير متكافئة، في الحين ذاته تتلقى "بسمة" الكثير من عروض الزواج وهذا ما يدخلها فى دوامة شديدة حتى يأتي قرار بسمة ومواجهة الجميع بقرارها.

وتتابع "أترك الإعلان عن القرار إلى بقية أحداث هذا العمل الذى يجمع عددا بارزا من النجوم".

"نوايا" من بطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله ويشاركها البطولة سليمان الياسين عبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وانتصار الشراح وفاطمة الصفي وفهد العبدالمحسن وعبدالله الطراروة وغرور ولولوه الملا وحسين المهدي وعدد آخر من النجوم الشباب. والمسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية نوف المضف وإخراج منير الزعبي وإنتاج صباح بكتشرز.

من جهة أخرى، تواصل أمل العوضي تصوير مسلسل "خمس بنات" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمود الدوايمة.