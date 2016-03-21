سعد لمجرد يشارك في مهرجان موازين المغربي

أعلنت "جمعية مغرب الثقافات" رسمياً عن مشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد بفعاليات الدورة الـ15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم".

وأفادت الجمعية في بيان لها أن دورة هذه السنة من المهرجان، والتي ستنظم من 20 إلى 28 مايو المقبل، ستشهد مشاركة الفنان سعد لمجرد في حفل على منصة النهضة المخصصة للأصوات العربية بالعاصمة الرباط.

ولمجرد من مواليد 1985، ونشأ في عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، وسجل مشاركته الفنية عام 2007 في برنامج "سوبر ستار" في موسمه الرابع، وحل في المركز الثاني.

ولم يجد لمجرد من يدعمه بعد البرنامج فغاب لمدة سنتين، ليقرر أن ينتج أعماله بنفسه، وكان أولها فيديو كليب "واعديني" الذي صور في كاليفورنيا عام 2009.

وفي سنة 2012 اطلق أغنية "سالينا" التي منحته انتشارا في بعض دول الخليج العربي. ثم اخرج ألبوم "ولا عليك" سنة 2013 الذي حقق نجاحا كبيرا في المغرب خاصة اغنية "مال حبيبي مالو" التي ستطرح لاحقا في فيديو كليب.

واستطاع الفنان المغربي الشاب ان يحقق شهرة واسعة في العالم العربي وخاصة الخليج العربي بعد إطلاقه لأغنية "أنتي باغية واحد" التي حققت 54 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وأيضاً أغنية "مال حبيبي مالو" التي حققت 84 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهذا النجاح جعله من بين المرشحين للفوز بالجائزة العالمية MTV EMA.

وأطلق الفنان المغربي الشاب في فترة لاحقة أغنية "لمعلم"، التي أحدث انقلابا جماهيريا وسيطرت على الأسواق، حيث حققت أزيد من 270 مليون مشاهدة في موقع "يوتيوب" وهو رقم غير مسبوق في العالم العربي.