12 فنانة حرمن من "الأمومة".. تعرف عليهن

الأمومة شعور يلازم كل أنثى وتتمنى تحقيقه في يوم من الأيام، وبمناسبة عيد الأم ترصد "العربية.نت" أشهر الفنانات المصريات اللاتي حرمن من نعمة الأمومة، فمنهن من انشغلت بفنها ومر قطار العمر دون أن تسمع كلمة "ماما" ومنهن من تزوجت في سن صغيرة لكنها لم ترزق بأبناء.

كوكب الشرق أم كلثوم شغلها الفن لسنوات طويلة ولم تفكر في الزواج إلا عندما تجاوزت الخمسين، وأضاعت على نفسها فرصة الإنجاب، ورغم أنها لم تندم على ذلك لأنه كان لديها ما يعوضها إلا أن زواجها كان دليلا على أنها مثل أي امرأة كانت تسعى لتكوين أسرة.

دلوعة الشاشة شادية تزوجت أكثر من مرة ولكن لم تنجب، وكانت دائماً تتعرض للإجهاض، حتى إنها أصيبت بالاكتئاب أثناء زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار، وقالت أكثر من مرة إنها تعتبر أولاد أختها بمثابة أبنائها.

الفنانة الراحلة سعاد حسني تزوجت أكثر من مرة إلا أنها لم تنجب لأنها كانت تهتم بفنها كثيراً، وأعطته كل وقتها.

ملكة جمال السينما المصرية ليلى فوزي تزوجت 3 مرات، ولم تنجب، فبعد وفاة الفنان أنور وجدي، تزوجت من الإعلامي جلال معوض، الذي اعتزلت الفن من أجله وتفرغت لحياتها الأسرية، ولكن لم يُقدر لها أن تنجب.

الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضحت بالأمومة من أجل الفن، وقالت في أكثر من لقاء تلفزيوني إن الشهرة والأضواء جذبتها وجعلتها تحرص على ألا تنجب خوفاً أن تعطلها الأمومة، لكنها أكدت بعد ذلك أنها ندمت على قرارها.

الفنانة تحية كاريوكا حطمت الرقم القياسي في الزواج السريع والكثير، فقد تزوجت 13 مرة ولم تنجب وحبها للرقص والفن كان هو المسيطر، ولكن كاريوكا صرحت أنها تبنت طفلة ومنحتها جزءاً من ثروتها، ولكنها لم تصرح بذلك من خلال سيرتها الذاتية التي عرضت كمسلسل على التلفزيون.

الفنانة الراحلة أمينة رزق برعت في أداء دور الأم في السينما لكنها لم ترزق بأطفال.

الفنانة الراحلة سناء جميل عرف عنها حبها للفن ما جعلها تقاطع أهلها وكان كل حياتها ، ولم تنجب.

الفنانة يسرا لم تنجب رغم حبها للأطفال ومحاولاتها المستميتة للحصول على طفل، وأعربت عن حزنها لأن الله حرمها من الأمومة.

الفنانة إلهام شاهين، لم تُنجب أيضا رغم زواجها أكثر من مرة ودفعها حبها للفن إلى إجهاض نفسها مرتين متتاليتين، بجانب عدم رغبتها في تحمل مسؤولية طفل كما صرحت وعدم استقرارها في زيجاتها وانشغالها بالفن.

ليلى علوي أيضاً جذبتها الأضواء والشهرة، وأقدمت على الزواج بعد الأربعين، وحرمت من نعمة الإنجاب ودفعها حبها للأطفال إلى تبني طفل وتربيته ليصبح ابناً لها.

الفنانة لبلبة رفضت الزواج بعد انفصالها عن الفنان حسن يوسف، ورغم الطلاق المبكر فلم تتزوج وتفرغت للفن ولم يكتب لها الإنجاب.