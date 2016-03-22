إلهام علي: "شبح الأوبرا" لمسرح الطفل بالعيد

أعلنت الفنانة إلهام علي أن هديتها لجمهور مسرح الطفل في الكويت ستكون المسرحية الاستعراضية "شبح الأوبرا"، والتي ستقدمها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت في تصريح لـ"العربية نت" أنها أعجبت بالنص الأصلي والعرض الذي شاهدته من قبل، وكما كانت تتمنى أن تقدم العمل. حتى دعاها الفنان حمد العماني للمشاركة ببطولة عمله الجديد والذي سيشارك بإنتاجه. وفي العمل الذي قام بإعداده صادق بهبهاني وسيخرجه عبدالعزيز صفر عدد بارز من الفنانين. والعرض سيجمع بين الإطار الدرامي والاستعراضي.

وعلى صعيد آخر أشارت الفنانة إلهام علي إلى أنها أنجزت في الرياض وعدد من مدن المملكة العربية السعودية تصوير عملها التلفزيوني الجديد "بين ليلة وضحاها" حيث قالت: "فرغت منذ أيام من تصوير مسلسل "بين ليلة وضحاها" من إعداد الكاتب محمد الحجي وإخراج رائد عودة، وفي العمل كل من عبدالمحسن النمر وخالد البريكي وفخرية خميس.

وتابعت: أقدم شخصية مركبة و"قاسية" يصل بها الأمر للانتقام من أختها، وعادة لا أميل إلى تقديم تلك النوعية من الشخصيات الشريرة، لأني لا أريد أن ترتبط صورتي بذاكرة الجمهور بالشخصيات الشريرة والقاسية، ولهذا أحرص على البحث عن أنماط إنسانية مختلفة لتقديمها في تجاربي المقبلة.

وعن جديدها للدورة الرمضانية المقبلة قالت الفنانة إلهام علي: "أصور حاليا مسلسل "خمس بنات" بمشاركة أكبر عدد من الوجوه النسائية الشابة، بينهن أمل العوضي وهنادي الكندري وغيرهما، وسيعرض العمل خلال الدورة الرمضانية المقبلة، كما أقرأ نصوص أخرى لم يتم حسم الأمر بشأنها.