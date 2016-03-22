عبدالفتاح الجريني يغني شارة فيلم "شاه روخان" بالعربية

خلال حفل توزيع جوائز أفلام "تويفا" الهندي، قدم النجم عبدالفتاح جريني للمرة الأولى وبحضور أكثر من 10 آلاف مشاهد، النسخة العربية من الأغنية الخاصة بفيلم "فان" الذي يقوم ببطولته نجم بوليوود "شاه روخ خان".

هذه الأغنية (والتي تحمل اسم "جابرا") ثمرة التعاون المشترك بين "بلاتينيوم ريكوردز" وقناة "MBC بوليوود" وكذلك شركة "ياش راج فيلم"، وتم تقديمها باللهجة المغربية وكتب كلماتها جلال حمداوي.

النجم العالمي "شاه روخان" استمع إلى النسخة العربية من الأغنية، وعلق قائلاً إنه رقص على الأغنية، مشيراً إلى كونها أكثر من رائعة، وأن عددا من أصدقائه أكدوا له أنها أفضل نسخة عن الأغنية الهندية الخاصة بالفيلم.

أما عبد الفتاح جريني فقد عبّر عن امتنانه لـ"بلاتينيوم ريكوردز" وقناة "MBC بوليوود" وكذلك "ياش راج فيلم" لمنحهم الفرصة له من أجل تقديم هذه الأغنية، خاصة وأن النسخة الهندية منها حققت انتشارا قياسيا قبل بدء عرض الفيلم، معربا عن أمنيته في أن تلقى النسخة العربية استحسان الجمهور.

وعلق جريني على شعبية نجم الفيلم، مؤكدا أنها لم تعد قاصرة على متابعي سينما بوليوود فحسب بل أصبح نجما عالميا من الصف الأول ويتابعه الملايين.

تيمور مرمرشي مدير عام "بلاتينوم ريكورد" أكد أن أغنية "جابرا" لجريني، هي واحدة من سلسلة مشاريع رسمتها الشركة لعبد الفتاح، كما أنها تمثل خطوة إضافية في الشراكات القادمة مع كبرى الشركات العالمية.

فيما أثنى نيلسون ديسوزا من استوديو "ياش راج فيلم" على هذه الخطوة، مؤكدا أنهم يسعون دائما لإيجاد آفاق جديدة أمام إنتاجاتهم من أجل الوصول إلى المشاهدين في كل مكان، واعتبروا أن عبد الفتاح جريني كان الاختيار الأمثل لأداء الأغنية.