لمياء طارق: "الحوش" جديدي لرمضان

فرغت الفنانة لمياء طارق من تصوير دورها في السداسية التلفزيونية الجديدة "الحوش".

وهو جزء من خمسة سداسيات تلفزيونية جديدة تمثل نهجاً جديداً في الدراما بعيداً عن منهجية الثلاثين حلقة التي تعود الجمهور على متابعتها.

وقالت الفنانة لمياء طارق في حديث لـ"العربية.نت": "سعدت بفكرة العمل الجديد حيث يتجاوز الصيغ التقليدية التي درجنا على مشاهدتها من خلال المسلسلات".

وتابعت "السداسية التي قدمتها بعنوان الحوش من تأليف السيناريست عبدالمحسن الروضان وإخراج الفنان عبدالله التركماني الذي عمل مع عدد بارز من كبار المخرجين ومن بينهم المخرج القدير محمد دحام الشمري، وفي العمل عدد بارز من النجوم بينهم أسمهان توفيق وعبدالرحمن العقل وإبراهيم الحساوي ومنى شداد وفاطمة الصفي وعلي كاكولي وحمد اشكناني".

وأوضحت الفنانة لمياء طارق أن "الحوش" مفردة شعبية خليجية وهي فناء المنزل، الذي سيكون شاهداً على جملة الأحداث الدائرة في ذلك المنزل منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت: "أعتقد أن عملاً واحداً يكفي بالنسبة للفنان خلال الموسم الرمضاني حتى لو كان سداسية، وأنا سعيدة بهذه التجربة (..) رفضت عدداً من النصوص بحثاً عما هو جديد ومتميز، وقد وجدت ضالتي المنشودة في الحوش الذي سيكون موعده الدورة الرمضانية المقبلة".