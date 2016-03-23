الفنانة الكويتية نور في دبي لتصوير "ريتاج"

سافرت إلى دبي الفنانة نور لتبدأ بتصوير أحدث أعمالها الدرامية "ريتاج" بمشاركة عدد بارز من نجوم الدراما في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت في تصريح خاص لها مع "العربية.نت": "أستطيع القول إن نص مسلسل "ريتاج" يمثل واحدا من أفضل النصوص الدرامية التي قرأتها خلال الأعوام الأخيرة، لأنه ثري بمضامينه وعميق بطروحاته، كما أنه شفاف في التصدي لجملة المتغيرات والأحداث التي شهدتها المنطقة، ويشارك في العمل عدد بارز من الفنانين، بينهم جاسم النبهان وصلاح الملا وفاطمة الحوسني وحبيب غلوم وهيفاء حسين وأحمد ايراج وشمعة محمد ومرعي الحليان ولطيفة المجرن وغيرهم. والعمل من إنتاج الفنان الدكتور حبيب غلوم، وزوجته الفنانة هيفاء حسين".

وأضافت أن حركة الإنتاج الدرامي التلفزيوني في دول مجلس التعاون الخليجي تعيش في هذه المرحلة من تاريخها حراكا متطورا.

وتابعت، يوجد اليوم أكثر من 15 عملا دراميا تصور بين الكويت والإمارات والبحرين وقطر والسعودية، ما يمنح التجربة حالة من الثراء في ظل الفعل الفني التكاملي للإنتاج الفني التلفزيوني بدول المنطقة.