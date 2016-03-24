ما هي أشهر كتب المفكر جورج طرابيشي؟

اشتهر المفكر السوري الراحل #جورج_طرابيشي بسلسلته "نقد نقد العقل العربي" التي رد فيها على مشروع المفكر المغربي محمد عابد الجابري" نقد العقل العربي". كما اشتهر طرابيشي بترجماته لكتب عالم النفس الشهير سيمغوند فرويد، إلا أن لطرابيشي كتبا لم تحظ بالشهرة الكبيرة إلا أنها تعد من أهم ما ألفه.

من أهم هذه المؤلفات كتاب بعنوان "المرض بالغرب" يحلل فيها طرابيشي نفسيا خطاب المثقفين العرب وينطلق في تحليله من ردة فعل الطبقة المثقفة بعد حرب 67 مطلقا عليها اسم "الرضة" النفسية التي دفعت الكثيرين منهم للعودة نحو الماضي بحثا عن حلول المستقبل الأمر الذي أدى للتراجع الحضاري.

للمفكر الراحل كتابا بعنوان "من النهضة إلى الردة" يكشف فيه عن أسباب النكوص والتراجع الثقافي والحضاري في العالم العربي على عكس ما يسمى بعصر النهضة العربية في النصف الأول من القرن العشرين حيث سادت مناخات حرية الفكر والنقد وشهدت بروز نخبة من المفكرين والمثقفين. كما يحلل طرابيشي في كتابه أسباب صعود الحضارة العربية الإسلامية، مؤكدا على أن السر يكمن في انفتاحها على الثقافات والحضارات التي سبقتها فاستفادت معرفتها وتجربتها.

كتاب آخر لطرابيشي من جزأين بعنوان "هرطقات" نشر فيها بحوثا عن قضايا متفرقة في الفكر والسياسة. من أبرز ما أشار إليه هو حديثه عن أن الإصلاح الثقافي والديني شرط ضروري لتطبيق الديمقراطية السياسية في العالم العربي. كما قام في هذا الكتاب بالتعليق على سيرة المفكر المصري عبدالرحمن بدوي التي حملت عنوان "سيرة حياتي"، وقدم رؤيته النقدية لنجيب محفوظ في قصته "رحلة ابن بطوطة"، كما قام بالرد على مثقفين وكتاب انتقدوا تحولاته الفكرية من الماركسية وحتى الليبرالية.

ومن ضمن الكتب التي نشرها طرابيشي كتاب بعنوان "مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام" فند فيه المقولات التي تؤكد تعارض الفلسفة مع الفكر الإسلامي، على العكس من المسيحية. وفي كتاب آخر بعنوان "المعجزة أو سبات العقل في الإسلام" تتبع فيه تصاعد فكر الخرافة والأسطورة في التاريخ الإسلامي.

فيما يلي قائمة بأهم كتب المفكر الراحل جورج طرابيشي:

من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

إشكاليات العقل العربي: نقد نقد العقل العربي

العقل المستقيل في الإسلام

نظرية العقل: نقد نقد العقل العربي

الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية

المثقفون العرب والتراث.. التحليل النفسي لعصاب جماعي

المدخل إلى علم الجمال.

المعجزة أو سبات العقل في الإسلام.

شرق وغرب رجولة أنوثة

محاضرات في تاريخ الماركسية

مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام

معجم الفلاسفة

هرطقات 2 عن العلمانية كإشكالية إسلامية إسلامية

هرطقات الديمقراطية والعلمانية والحداثة