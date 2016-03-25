محمود حميدة رئيسا شرفيا لمهرجان القاهرة السينمائي

بعد مشاركته بفيلم "من ضهر راجل"، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشارك الفنان محمود حميدة في الدورة الـ 38 من المهرجان، ولكن هذه المرة كرئيس شرفي للمهرجان المصري.

وذلك بعدما أصدر وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم قرارا بتعيين محمود حميدة، الذي جاءت بدايته الفنية في عام 1990، كرئيس شرفي للمهرجان في دورته المقبلة، ليخلف الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، الذي كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان.

ولم يقتصر الأمر على تعيين حميدة، بل شمل القرار تجديد الثقة في الدكتورة ماجدة واصف رئيسة المهرجان في دورته الماضية، والتي أكدت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أنهم بالفعل يعملون على الإعداد للدورة المقبلة منذ 3 أشهر كاملة.

وأوضحت واصف أن الوقت يمر بسرعة شديدة، لذلك كان عليهم التحضير مبكرا للدورة الجديدة، كما أنهم منذ العام الماضي قاموا بتشكيل لجنة استشارية للمهرجان من أجل تبادل الآراء، وهو ما سيتم تكراره في الدورة المقبلة.

وعلقت على اختيار حميدة بكونه سيضيف للمهرجان، مشيرة إلى أنه قدم أعمالا فنية مميزة، كما أنه يأتي بعد عمر الشريف الذي كان بمثابة وجه حضاري للسينما.

وشمل قرار وزير الثقافة التجديد للناقد الفني يوسف شريف رزق الله ليستمر في منصبه مديرا فنيا للمهرجان للعام الثاني على التوالي.