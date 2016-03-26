جورج طرابيشي.. رحل تاركاً كلماته كنداء شارد في البرية

رحيل آخر يفلت من الزمن العربي المفكك، تاركا صوته ونداءه الشارد في بريّة موحشة يتقاسمها خراب الاقتتال والطائفية والعودة إلى بدائية وحشية. رحل جورج طرابيشي المفكر السوري العربي صاحب العقل المعذب الذي كان يخجل من اسمه غير العربي، ومن ظلاله الطائفية، حتى علم، كما يقول، ان ترجمة اسمه تشير إلى الأرض وفلاحيها. وكذا كان طرابيشي «فلاحا» يكد في أرض غير مستصلحة. رحل #جورج_طرابيشي تاركا ثروة من المؤلفات والترجمات تدل على قلقه، والعبء الذي كان يحمله في محاولته تفسير مآلات التاريخ والثقافة العربية. من ترجماته لفرويد وهربرت ماركيوز، إلى نقده لـ«نقد العقل العربي» كانت الرحلة «من النهضة إلى الردة». رحل ابن حلب تاركا وطنا من دماء ودخان، بينما العقل العربي يرتد إلى ما يشبه الجنون. حسب تقرير نشرته صحيفة "القبس".

بخلاف أصحاب المشاريع الفكرية أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون وعبدالله العروي وحسن حنفي وغيرهم لم يبدأ جورج طرابيشي رحلته من منطلق منهجي واضح. فقد التبس جداله مع الثقافة العربية مع جدال آخر مع تاريخه الشخصي. وفي حديثه عن نفسه يذكر كيف أنه كان يستشعر الغبن لكونه ولد في أسرة عادية، ثم بعد قراءته لفرويد أدرك أن الذين يحنون إلى الميلاد في أسر أرقى هم المؤهلون أكثر لتثبيت العقدة الأوديبية. ان من يعيد قراءة العنواين التي خلفها طرابيشي يدرك أن قلقه الخاص وأسئلته كانت حاضرة، وملتبسة بسؤاله الأكبر عن نهضتنا المزعومة، وعن الردة الفاضحة التي أعادت كل أسئلتنا عن التحرر والعقلنة والعدالة إلى مربعها الأول. قراءات طرابيشي للرواية العربية المبكرة لم تكن قراءات نقدية مألوفة. ففي كتبه «الله في رحلة نجيب محفوظ»، «عقدة أوديب في الرواية العربية»، «الرجولة وأيدولوجيا الرجولة في الرواية العربية»، «رمزية المرأة في الرواية العربية» كان يبحث عن مرتكزات للوعي العربي خارج السياقات المألوفة، عن أزماته الأساسية بين العقل والإيمان، بين المجتمع الذكوري والثورة. كذا كانت ترجماته المتنقلة بين هيجل وماركس وفرويد وسارتر وهربرت ماركيوز وإيميل برهييه. وكأنه يبحث عن إعادة تأسيس لمنطلقاته.

روح سجالية

من الطبيعي أن تشعر وأنت تقرأ كتبا مثل «من النهضة إلى الردة» بالروح السجالية، بل بتلك النبرة الساخرة في أسف من تحولات المفكرين العرب الذين انحازوا إلى الطرف الثاني من المعادلة بدعاوى الأصالة والخصوصية لإخفاء تنكر العقل لذاته وانكفائه على نفسه. وسجاله الأكثر شهرة مع المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري الذي أفرد له 4 كتب كاملة في الرد على نقد الأخير للعقل العربي يبرز هذه الخصوصية في فكر طرابيشي، والتي قد يعدها البعض نقطة ضعف، أعني الخصوصية العاطفية أو الحماسية، لكنه مبعوث إلى أرض معركة يتوقى طعنات الفكر المسموم ويصرخ في الغبار رافعا بيانا موجها من العقل.

هو المصدوم فيمن كان يعتبرهم نقادا راسخين للظلامية والطائفية والنزاعات العرقية، يعود ليكشف عنهم ما سقطوا فيه من دجل وتدليس. كانت هذه على الأقل صدمته في الجابري، وفي خلوص الأخير إلى موقف متعسف يقيم قطيعة بين ما يعتبره عقلا مشرقيا وآخر مغاربيا، وكأن المشروع الفكري كله لم يقم إلا ليقول ان ثمة بقعة عربية «ناجية»، بعيدا عن أزمات المشرق التي تجلت بوضوح منذ هزيمة عام 1967، أو كأنه يقول: نحن الألصق والأقرب إلى إرث عقلاني يربطنا بالضفة الأخرى من المتوسط، أي بأوروبا، بعد أن قسم بنية العقل العربي إلى «برهاني وبياني وعرفاني»، مؤكدا على تمثيل ابن رشد «المغاربي» للعقل البرهاني (الأقرب إلى العقل الغربي) وسقوط المشرق في براثن العقلية البيانية والعرفانية. هكذا انبرى طرابيشي ليؤكد «وحدة العقل العربي»، ومن ثم، وحدة أزمة «العقل المستقيل في الإسلام».

سياسة الأوهام

أثناء أزمة اعتصام «رابعة العدوية» في القاهرة، انتشرت مقاطع على «اليوتيوب» لشيوخ يتحدثون عن رؤى معجزة لملائكة يحيطون بالميدان، ومنامات تحكي عن إمامة الرئيس السابق محمد مرسي للأنبياء في الصلاة. وهنا كان يمكن أن تتذكر كتاب جورج طرابيشي «المعجزة.. أو سبات العقل في الإسلام» حيث لم تعد المعجزة البيانية القرآنية هي فقط المرتكز العقائدي، بل صارت فكرة المعجزة بمعنى الخارق للطبيعة تبتعد بالعقل العربي عن الاجتهاد في فهم قوانين الطبيعة ومنع حدوث ثورة كوبرنيكية عربية على غرار تلك الأوروبية.

تدخل المعجزة وخوارق الطبيعة عالمنا العربي عبر الفضائيات، والتفسير الغيبي للشأن السياسي والاقتصادي، مما يهدد بغرق شامل في أتون صراعات لا يعود العقل حاكمها بل العنف والغرائز والأوهام.

صراع مكشوف

وعد جورج طرابيشي قراءه بجزء خامس من «نقد نقد العقل العربي» يطرح فيه رؤيته الخاصة، وهو ما لم يحدث، وربما من الطبيعي ألا يحدث، فقد تعاطى طرابيشي مع ميادين وأسئلة واسعة هي نفسها ما نواجهه في صراعنا المكشوف مع الحاضر، حيث بدت كل إجاباتنا الجاهزة معطوبة وغير مؤهلة للحوار مع العصر، ولا بيننا وبين أنفسنا؟ وكأن طرابيشي كان في كل كتاب يفترض بداية جديدة لسؤال النهضة والردة.

أمس أم الآن؟

لكن طرابيشي مثل أبناء جيله من المفكرين العرب كانت مادتهم الأساسية في فهم العقلية العربية ومأساتها تعود إلى قرون طويلة سلفت، وكأن صراعات ابن رشد والغزالي، المعتزلة وأهل السنة، هي ما نعيشه فعلا، متجاهلا مرتكزات الظواهر الثقافية المركوزة في تحولات الحداثة ذاتها، مهملا الخطاب اليومي للناس، ومركزا على المفكرين وكأنهم تمثيل حقيقي للجدل الدائر في الشارع. هكذا رغم الإصابات النافذة، والنقد الثاقب فان جانبا على الأقل- من الجهد النقدي لطرابيشي وأبناء جيله-بدا منصبا على زمن آخر، وبدا بحثا عن تاريخ مُدان، وعن جهة تتحمل الإدانة، غير أن هذا لن يقلل أبدا من أهمية الجهد العلمي والمنهجي، ولا من أهمية الأسئلة المقترحة التي نبحث عن نظائر لها في واقعنا.

رحل طرابيشي وهو يقدم لنا نموذجا نادرا لمفكر بقامة مؤسسة، يتماهى والروح الجماعية لسكان هذه المنطقة العربية، باحثا لمأزقهم عن مخرج، ولتاريخهم عن بداية جديدة.

رحلة مفكر موسوعي

ولد طرابيشي في مدينة حلب عام 1939 وحصل على الليسانس في اللغة العربية، ثم درجة الماجستير في التربية من جامعة دمشق.

عمل مديرا لإذاعة دمشق بين عامي 1963 و1964 ورئيسا لتحرير مجلة «دراسات عربية» بين عامي 1972 و1984 كما عمل محررا رئيسيا لمجلة «الوحدة» أثناء إقامته في لبنان بين عامي 1984 و1989. وغادر بعد ذلك لبنان إلى فرنسا التي أقام بها متفرغا للكتابة والتأليف.

ترجم طرابيشي العديد من أعمال كبار المفكرين والفلاسفة الغربيين أمثال هيغل وسيغموند فرويد وجان بول سارتر وسيمون دي بوفوار وهربرت ماركيوز وآخرين.

قدم عددا من الدراسات والأبحاث في الفكر والفلسفة والنقد الأدبي منها «الماركسية والمسألة القومية»، «رمزية المرأة في الرواية العربية»، «مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة»، «مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام»، «من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث»، دار الساقي، «معجم الفلاسفة»، «المعجزة أو سبات العقل في الإسلام»، «من النهضة إلى الردّة: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة» و«المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعي». ومن أبرز أعماله الفكرية سلسلة نقد«نقد العقل العربي» وهو عمل موسوعي استغرق العمل فيه نحو عقدين.