"بين قلبين" يجمع مجدداً صمود وعبدالله بوشهري

تدور الكاميرا هذه الأيام في الكويت لتصوير أحدث إنتاجات الدراما التلفزيونية الكويتية بعنوان "بين قلبين" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروائية الكويتية علياء الكاظمي، والتي قامت أيضا بكتابة سيناريو العمل الجديد والمسلسل من إخراج سائد الهواري وإنتاج صباح بكتشرز – عامر صباح – ومنتج منفذ سبكتروم بكتشرز.

ويشارك في بطولة العمل حشد متميز من النجوم منهم عبدالله بوشهري وصمود ونور الغندور وسليمان الياسين انتصار الشراح وروان الصايغ وفوز الشطي وأحمد السلمان وعبدالله الطليحي وغرور ومحمد رمضان وشفيقة يوسف ومنصور الفيلي وإسماعيل الراشد وعبدالله الباروني وشهد الكندري وعدد آخر من الوجوه الشابة.

وأوضح المنتج عامر الصباح في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أنه ضمن رصيد "صباح بكتشرز " للدورة الرمضانية المقبلة عدد متميز من أحدث النتاجات التلفزيونية التي تستقطب أكبر عدد من النجوم. وفي خط متوازٍ تأتي تجربة "بين قلبين" الذي يجمع من جديد بين الفنانة صمود والفنان عبدالله بوشهري بعد تجربتهم الأخيرة الناجحة في مسلسل "الحب الحلال". الذي كان قد أخرجه المخرج سائد الهواري.

رهان متجدد على جيل الشباب

وتابع المنتج عامر صباح قائلا: في "بين قلبين" رهان متجدد على جيل الشباب في الدراما الخليجية، والذين باتوا يحتلون موقعهم البارز على خارطة الاهتمام سواء من قبل قاعدتهم الجماهيرية أو القنوات الفضائية التي تظل دائما تبحث على التجديد بما يحقق الإضافة لرصيد الدراما.

وقال المتحدث إنه في الوقت الذي تتم التحضيرات لتصوير مسلسل "ساق البامبو" للنجمة القديرة سعاد عبدالله. بدء النجم القدير سعد الفرج تصوير "باب الريح" في مملكة البحرين. بينما يستعد المخرج الكبير محمد دحام الشمري تصوير "اليوم الأسود" عن نص السيناريست فهد العليوة، والأمر سيان بالنسبة للفنانة هدي حسين وعلمها الجديد، وفي خط متوازٍ نصور "بين قلبين" في خلطة من النجوم الشباب والذين يشكلون إطلالة إضافية لرصيد الدراما في المنطقة.

من جانبه قال المخرج سائد الهواري إن مسلسل "بين قلبين" للكاتبة علياء الكاظمي يأتي ثريا بالقضايا الاجتماعية في إطار رومانسي مشوق، وحضور سخي للنجوم الشباب الذين يؤكدون تجربة بعد أخرى علو كعبهم وتميزهم.

وأبدى سعادته بالعمل مجددا مع الثنائي صمود وعبدالله بوشهري بعد التجربة الأخيرة الناجحة مع مسلسل "الحب الحلال" الذي حصد كثيرا من النجاح والاهتمام. مؤكدا حرصه في هذه التجربة على تقديم صيغة بصرية تتواءم مع معطيات المناخ الرومانسي الطاغي على العمل.

صمود تبحث عن ذاتها

وتتحدث الفنانة صمود قائلة: أقدم شخصية "أريام" في مسلسل "بين قلبين"، وهي شخصية تبحث عن ذاتها وتدافع عن الحب الكبير الذي ارتبطت به، وإن واجهت الكثير من المواقف.

وأعربت عن سرورها لتجديد التعاون مع الفنان عبدالله بوشهري وأيضا هذا الفريق الفني المتميز بقيادة المنتج عامر صباح، تاركة الحديث عن بقية التفاصيل الخاص بالعمل والشخصية لعرض المسلسل خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

بوشهري وسط عاصفة

أما الفنان عبدالله بوشهري فيجسد شخصية "بشار" الذي يجد نفسه بين قلبين، وسط عاصفة من الأحداث التي تأخذ اتجاهات وأبعاد اجتماعية كتبت بحرفية وعمق وتمتلك المقدرة على اجتذاب المشاهد، كما اجتذبت القارئ من ذي قبل عبر رواية الكاتبة علياء الكاظمي والتي تحمل ذات اسم المسلسل، على حد تعبير بوشهري.

وتقول الفنانة ريم الغندور: أقدم في مسلسل "بين قلبين" شخصية دانة التي تحاول حماية من تحب. وتجد نفسها في مواجهة مع "أريام" التي يحبها زوجها مواجهة بين الأحاسيس والعواطف الإنسانية وأيضا الحكمة في أن تسير سفينة أسرتها إلى بر السلام، عبر حضور أجيال الحرفة الفنية وإن كان الحضور الطاغي هو لجيل الشباب الذين يرسمون مرحلة جديدة تقتدي بجيل الرواد وتسعي على تواصل لأن تكمل المسيرة بالتزام فني وحرص.

على الصعيد التقني هناك عدد من الكوادر إلى جوار المخرج سائد الهواري بإدارة إنتاجية لمشاري الشمري، كما تعامل مع مدير الإضاءة والتصوير طارق حمودة، ومخرج منفذ شيرويت عادل.