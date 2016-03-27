داود حسين: "كنغر حبنا" خطوة إضافية لرصيدي السينمائي

أكد النجم الكوميدي الكويتي داوود حسين أن تجربته الجديدة في الفيلم المصري الجديد "كنغر حبنا" تمثل بالنسبة له خطوة إضافية لرصيده السينمائي وتعاونه مع السينما المصرية، حيث شارك على مدى السنوات الخمس الأخيرة بعدد من الأعمال السينمائية إلى جوار أهم نجوم السينما المصرية.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت" قال الفنان داود حسين: "أنجزت منذ فترة في القاهرة تصوير المشاهد الخاصة بأحدث الأعمال السينمائية بعنوان "كنغر حبنا" والذي أجسد من خلاله دور رجل أعمال خليجي يعيش مع ابنه في منزله الضخم الذي يستغله حارسه الشخصي، وبمعنى أدق يستغل الحارس الشخصي غيابه في استغلال منزله، وسط أجواء عامرة بالمغامرة والمواقف الكوميدية".

وفى تعليقه على الخروج بالشخصية الخليجية خارج إطار النمطية قال داود حسين: "حرصت بعد مجموعة التجارب التي قدمتها في السينما المصرية والتي تميزت بتقديم شخصيات مختلفة أن أشارك في العمل الجديد، لأنه يذهب إلى تقديم الشخصية الخليجية في إطار يختلف شكلاً ومضموناً عن الصورة التقليدية، وهنا في هذا العمل تأتي شخصية الخليجي بعيداً عن الطرح النمطي التقليدي عبر كتابة ذكية، والفيلم كتبه لؤي السيد، وأخرجه أحمد البدري، وأنتجه وليد صبري".

وعن فريق العمل، قال الفنان داود حسين: "يضم فيلم "كنغر حبنا" عددا بارزا من نجوم الكوميديا، يتقدمهم حسن حسني ورامز جلال وإدوارد ولطفي لبيب وسارة سلامة ونور حمزة وبيومي فؤاد وحشد من الفنانين، وفي الفيلم كم من المفارقات التي تتورط بها الشخصية الرئيسية نتيجة مغامرات الحارس أو فرد الأمن المحتال الذي يحاول استغلال الآخرين.

ويؤكد الفنان داود حسين أن فيلم "كنغر حبنا" خطوة إضافية لرصيدي السينمائي، بل إنني أستطيع التأكيد أن هكذا تجربة من شأنها تطوير علاقتي بالسينما المصرية، ويمثل إضافة إلى تجربتي الفنية والسينمائية بالذات، على صعيد التعاون مع السينما المصرية. وأشير هنا إلى أنني قدمت مجموعة من الأعمال السينمائية المصرية، من بينها فيلم "عندليب الدقي" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي وغيرها من الأعمال السينمائية، وأيضاً هنالك مجموعة من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسل "يا أنا يا انتي" مع النجمتين فيفي عبده وسمية الخشاب".

وفي ختام تصريحه أشار الفنان داود حسين إلى أنه شارك منذ أيام في أعمال مهرجان الخليج للإذاعة والتفزيون، الذي وصفة بأنه موعد متجدد مع صناع الإعلام في العالم العربي.