هند صبري تتحدى الإعاقة في "كرسي بعجل"

خطوة سينمائية جديدة تخوضها التونسية هند صبري، من خلال فيلم "كرسي بعجل" الذي تعاقدت على بطولته مؤخرا مع شركة "إيمدج" للإنتاج الفني.

ويمثل الفيلم التعاون الثالث على التوالي الذي يجمع بين هند صبري والكاتبة غادة عبدالعال، بعدما قدما من قبل مسلسلي "عايزة أتجوز" و "إمبراطورية مين"، بينما لم تستقر الشركة المنتجة على المخرج بعد، حسبما أكدت المنتجة إيمان خليل لـ"العربية.نت".

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكدت الكاتبة غادة عبدالعال أن الفيلم تعود تسميته إلى وجود البطلة على كرسي متحرك خلال الأحداث، خاصة أنها واحدة من متحدي الإعاقة.

وأوضحت أن الأمر سيتم تناوله بشكل إيجابي للغاية، خاصة أن هذه الظروف التي تعاني منها البطلة لن تعيقها عن مساعدة الغير، وترك بصمة إيجابية في الحياة.

وأشارت مؤلفة الفيلم إلى أن العمل سيقدم نظرة جديدة للبطلة التي تعاني من ظروف مثل هذه، وهو ما سيظهر من خلال الإعلان الخاص بالفيلم وكذلك الملصق الذي سيعد من أجله.

وعن التعاون الثالث الذي يجمعها بهند صبري، علقت غادة أنه ومنذ العمل الأول وهو مسلسل "عايزة أتجوز" ظهر بينهما تفاهم شديد، مشيرة إلى كونها مازالت حتى الآن في مرحلة كتابة الفيلم.

وختمت الكاتبة تصريحاتها بكون هند صبري لم تخش الموافقة على الفيلم، خاصة أنه لن يصنف كفيلم "نكد"، كما أن هند صبري دائما ما تكون مختلفة في أعمال، وتحاول التجديد فيما تقدمه ولا تكرر الشخصيات.

وتعود هند صبري بالفيلم للسينما المصرية بعد غياب استمر لعامين، بعد أن كان آخر أفلامها هو الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" والذي عرض عام 2014.