جورج طرابيشي.... كيف نظر إلى نقـد (نقــد العقل العربي)؟

تُعــد وفاة المفكر جورج طرابيشي ثلمة كبيرة في الفكر العربي والمعرفة التي انتجها هذا المفكر انما تدعو الى استلهام المعاني المعرفية السامقة، وفي هذا المجال ومن ابرز ما كتبه مراجعاته النقدية لفكر (محمد عابد الجابري) شاملة أدت الى اعادة النظر في ما أنتجه الجابري وفي ما دعا إليه في الجوانب المعرفية ،عبر كتبه الاربعة في مراجعات الجابري (نظرية العقل) و(اشكاليات العقل العربي ) و(وحدة العقل العربي الاسلامي) و(العقل المستقيل في الإسلام) ولشمولية نقده لنقد العقل العربي سأقف عند نظرية العقل وأحاول ان أبرهن عبر هذه الدراسة عن أهم مؤشرات طرابيشي على فكر الجابري ونحاول استقصائها وبالشكل الآتي:

1- إن تعبير (العقل العربي) ليس من أمهات افكار الجابري التي عرف بها، بل سبقه لاستخدامه زكي نجيب محمود في مقالة مجلة (روز اليوسف) القاهرية بتاريخ 11/4/1977 تحت عنوان : العقل العربي يتدهور.

2- إن التمسك بكتابات الجابري يعود الى انتكاسة العرب 1967 ومن منظور (العصاب الجماعي) والنكوص الى التراث وذلك لان العقل الذي يتداوله الجابري بالتحديد حسب طرابيشي هو ( العقل التراثي) وامتداداته في (اللاعقل) العربي الحديث والمعاصر .

3- اعتماد الجابري على التمييز المشهور الذي أجراه لالاند الفيلسوف العقلاني الفرنسي بين العقل المكون(بكسر الواو) والمكون (بفتح الواو)حيث وظفه الجابري تطبيقيا في كتابه (تكوين العقل العربي) عام 1984م، فالجابري حسب طرابيشي خدم تمييز لالاند بقدر ما خدمه تمييز لالاند.

4- ثم يأتي طرابيشي الى نفي ان يكون التعريف الذي اعتمده الجابري للعقل المكون(بكسر الواو) من خلال لالاند ان يكون التعريف قد صدر من لالاند، بل يقول طرابيشي ان التعريف هذا لم يصدر من لالاند، بل صدر من (بول فوكييه) مؤلف(معجم اللغة الفلسفية) والتعريف الذي اعتمده الجابري لـ لالاند ونفاه طرابيشي ان يكون قد صدر منه هو (العقل المكون(بكسر الواو) :هو الملكة التي يستطيع بها كل انسان ان يستخرج من ادراك العلاقات بين الاشياء مبادئ كلية وضرورية ، وهي واحدة عند جميع الناس ) فحسب طرابيشي لا وجود لهذا التعريف في كتب لالاند ولا في كتابه"العقل والمعايير" الذي اعتمده الجابري أصلا.

5- كذلك عند تعريف الجابري للعقل (المكون بفتح الواو) بانه "مجموع المبادئ والقواعد التي نعتمدها في استدلالاتنا" وتوصيف هذه المبادئ والقواعد بانها (على الرغم من كونها تميل الى الوحدة فانها تختلف من عصر لاخر ، كما قد تختلف من فرد لآخر ) لا وجود لهذه التعاريف لدى لالاند ، وانما هما معتمدان عند "فوكييه" اما تعريفه الاصلي لدى لالاند فهو "منظومة المبادئ المقررة والمصاغة التي لا تتغير الا ببطء شديد بحيث يمكن اعتبارها من منظور الافراد وظروف الحياة بمثابة حقوق ابدية" وقد ورد عند لالاند في كتابه"مصطلح الفلسفة الفني والنقدي" منشورات الجامعة الفرنسية ط 10 ،باريس 1968م، ص884-885. ويعطي طرابيشي خلاصة لتعريفي (العقل المكون بكسر الواو والمكون بفتحها) حيث ان المكون بفتح الواو هو عند لالاند حصيلة فاعلية العقل المكون بكسر الواو وحصيلة استدلالاته ، اما المبادئ والقواعد او المعايير التي نعتمدها في استدلالاتنا فهي اقرب الى المبادئ الكلية والضرورية التي يمارس العقل المكون (بكسر الواو) فعالية بوساطتها منها الى (المبادئ المقررة والمصاغة) التي يتشكل منها العقل المكون(بفتح الواو).

6- عمد الجابري الى تشطير العقل المكون بفتح (الواو) الذي يضم حسب طرابيشي مجالات الفقه والكلام والتصوف والفلسفة ، تشطيرا ثلاثيا وقطعيا الى عقل بياني وعرفاني وبرهاني والتحالفات التي يعقدها العقل البياني مع العرفاني كما في حالة الغزالي (وهذه تحالفات يفترضها الجابري) والعقل البرهاني مع العرفاني كما في حالة ابن سينا لن تصور لنا من قبل الجابري الا على انها اختراقات لاعقلانية تحاول ان تستعيد مواقعها التي خسرتها بظهور الاسلام وانتصار"المعقول الديني" ويعبر طرابيشي عن هذا بان الجابري بدلا من ان يرى في الرازي الذي كان كيميائيا وطبيبا وفيلسوفا ، وفي الغزالي الذي كان فقيها ومتصوفا وعالم كلام، وابن سينا الذي كان طبيبا وفيلسوفا ممثلين كبار للعقل العربي الاسلامي في وحدة اشتغاله فهو قد طردهم أي :الجابري من "كنيسة العقل".

7- الجابري يعـد "ان الحضارات الثلاث اليونانية والعربية والاوروبية الحديثة هي وحدها التي انتجت ليس فقط العلم، بل ايضا نظريات في العلم ، انها وحدها في حدود ما نعلم التي مارست ليس فقط التفكير بالعقل بل ايضا التفكير في العقل" (تكوين العقل العربي) وهنا يعــد طرابيشي ان الجابري مارس امبريالية على فكر الحضارات الاخرى اي غير المنتمية الى الثلاث( اليونانية والعربية والاوروبية ) فهو يستبطن نظرية هيغل ويعيد تسويقها بصياغة اخرى لا تقل حدية وامبريالية عن هيغل الذي يعد اوروبا في رأس سلم التاريخ الكوني عندما قرر ان يمايز هرميا بان هناك اوروبا اليونانية واوروبا المسيحية واوروبا الحديثة واوروبا الجرمانية فكل اوروبا من هذه انتجت بُعدا معرفيا نسقيا وكل الثقافة والفلسفة انبنت من هذه الانواع الاوروبية ،فأعاد الجابري نظرية هيغل بصياغة اخرى بتقسيمه منتجي الحضارة الى يونان وعرب اوروبا .

8- كما ان تحديد الفلسفة من قبل الجابري بكونها العقل في حركة تعقله لذاته وبالتالي طرد الحضارات :مصر والهند والصين وبابل خارج دائرة التفكير الفلسفي لانها لم تمارس (التفكير في العقل بالعقل) وهذا مما تصدى له احمد فؤاد الاهواني الذي قال في مقدمته للمجلد الرابع من ظهر الاسلام لأحمد امين ان "النظر بالعقل في العقل هو الفلسفة على وجه التحقيق" وهذا يدلل ان الجابري لم يخترع هذا التفسير للفلسفة وانما سبقه اليه الكثير.

9- لقد ارتكب الجابري ظلماً بحق الحضارتين المصرية والبابلية اللتين ادرجهما بلا تردد في عداد الحضارات التي لم تنتج المعرفة العلمية والفلسفية المنظمة للعقلنة حيث جعل الجابري السيادة المطلقة في نسق تفكير هاتين الحضارتين للسحر والشعوذة وليس العقل متناسيا الجابري الرؤى العقلية والعلمية التي انتجها البابليون والمتعلقة بالحساب والفلك، بل ان اليونانيين يدينون بمعارفهم الى حضارات العالم القديم حسب طرابيشي المستقاة اصلا من "بنيامين فارنغنون" وهو مؤرخ متميز للعلم في الشرق الاوسط القديم الذي يعد ان اليونانيين يدينون للحضارات السابقة ليس فقط بالتقنيات ،بل كذلك بكتلة كبيرة من المعارف العملية وبالتالي كانت ردود طرابيشي في ما عرضناه مهمة جدا لإجهاض مشروع الجابري من الاساس لان الجابري بنى مرتكزاته وفق هذه الظرية التي عرضناها والتي اجهضها طرابيشي من الاساس ضمن مشروعه النقدي تجاهه، حيث انتصر الجابري حسب وجهة نظر طرابيشي وهي واقعية في نظرنا للعقل السُّني على العقل الشيعي ، وانتصر جغرافيا لعقل المغرب على (لا عقل) الشرق ودخل طرفا في الحرب بين المختلفين ايديولوجيا فهو قد خاض حربا ايديولوجية ولا ترقى ابدا الى مستوى النقد الابستمولوجي وسأتناول في الجزء الثاني من هذه الدراسة مثالا على انتصاره لجهة على اخرى من المختلفين ايديولوجيا وأذكر أنساقاً اخرى حللها طرابيشي ووقف فيها موقفاً حازماً من الجابري .

*نقلاً عن صحيفة "المدى"