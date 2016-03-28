دواء للصرع يفقد فيفي عبده نطقها لساعات

أكدت الفنانة المصرية فيفي عبده فقدها للنطق لساعات بسبب دواء خاطئ خاص بالصرع.

وقالت الفنانة على صفحتها الشخصية عبر انستغرام إنها تناولت جرعة دواء خاطئة دون استشارة الطبيب أدى إلى فقدها للنطق لساعات.

وأضافت قائلة: "عاوزة أقولكم كل غلطة وأنا طيبة أوعوا حد ياخد أي دواء إلا لما يرجع للدكتور، ويقرأ النشرة بتاعته كويس جدا لأني خدت دواء من واحدة صحبتي بثق فيها جدا لكن الدواء بدل ما هو مهدئ طلع بتاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ وخلاني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك وخلاني مروحش أشوف الفنانة شويكار ولا الفنان حسني شريف والد المطرب تامر حسني".

وتابعت: "أنا بحمد ربنا على كل شي والحمد الله أنا بقيت كويسة إلى حد ما والحمد الله على كل شيء وكل غلطة وأنا طيبة وميقع إلا الشاطر".

وأكدت الفنانة أن حالتها الصحية بدأت بالتحسن تدريجيا، فيما قال مصدر صحافي إنها ستبقى في المنزل لعدة أيام قبل أن تعود لحالتها الطبيعية حيث إن مفعول الدواء كان قويا وله فعالية كبيرة.