الطفلة بطلة فيلم محمد هنيدي.. تزوجت وطلقت في 8 شهور

هل تتذكرون الطفلة الصغيرة التي قامت بأداء دور أم الشحات في فيلم الفنان الكوميدي المصري بلية ودماغه العالية مع الفنانة غادة عادل، هذه الطفلة أصبحت فنانة شابة وتزوجت منذ شهور، ثم أعلنت بنفسها خبر طلاقها من زوجها أمس الثلاثاء.

الطفلة أو الفنانة الشابة واسمها عليا عساف أعلنت عبر صفحتها الشخصية على انستغرام خبر انفصالها من زوجها عقب زواج استمر 8 شهور فقد تزوجت في أغسطس الماضي في حفل كبير حضره غالبية نجوم الفن.

وقالت الفنانة "أنا ومحمد زوجي انفصلنا نهائيا، ربنا يوفقه في حياته، ويكتب له الخير إن شاء الله".

عليا تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد عماد الدين وهي من مواليد أبريل عام 1990 وشاركت محمد هنيدي مع طفلين آخرين بطولة فيلمه "بلية ودماغه العالية" عام 2000 وكان عمرها وقتئذ 10 سنوات.

عليا بدأت التمثيل منذ طفولتها المبكرة، فقد أدت دور الطفلة حبيبية ابنة أحمد زكي في فيلم نزوة مع أحمد زكي والفنانة يسرا وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات، وشاركت في عدة أفلام أخرى، منها: شجيع السيما، بلية ودماغه العالية، رحلة حب.

اختفت عليا عن الفن لعدة سنوات ثم عادت للسينما والتلفزيون، وقدمت أوقات فراغ، حين ميسرة، أما في التلفزيون فقد شاركت في مسلسلات كاريوكا، والداعية.