بعد الاعتزال.. شيرين تعود للغناء في "موازين"

تعود المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب للمهرجانات الموسيقية الكبرى من بوابة المغرب، حيث تقدم حفلاً خاصاً في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في مايو.

وقال منظمو المهرجان في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء "تعد الفنانة المصرية الموهوبة شيرين عبدالوهاب من الأسماء، التي بصمت اسمها في تاريخ مهرجان موازين إيقاعات العالم لتعود مجددا للصعود إلى منصة (مسرح) النهضة مساء 26 مايو المقبل في حفل ينتظر أن يلهب جمهور العاصمة الرباط."

وتابع البيان "توصف العلاقة التي تربط النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب بالجمهور المغربي بقصة حب كبير لفنانة تملك روحا طفولية وأحاسيس مرهفة، وهو ما عكسه حفلها في مهرجان موازين سنة 2013."

وبذلك تنضم شيرين إلى مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب سيشاركون في الدورة المقبلة للمهرجان، ومن بينهم العراقي كاظم الساهر واللبناني عاصي الحلاني والمغربي سعد المجرد.

وكانت المغنية المصرية أعلنت بشكل مفاجئ اعتزال الغناء في فبراير عازية ذلك إلى رغبتها في تكريس وقت أكبر لبناتها والتفرغ لحياتها الشخصية إلا أنها عدلت عن القرار بعد ذلك بأيام قليلة.

وكانت الإطلالة السابقة لشيرين في مهرجان موازين بالدورة الثانية عشرة عام 2013. وتقام الدورة الخامسة عشرة في الفترة من 20 إلى 28 مايو.

ومهرجان موازين إيقاعات العالم - الذي بدأ في 2001 - من أبرز وأكبر المهرجانات الموسيقية العربية إذ يحرص سنويا على جمع نجوم الغناء والفرق الموسيقية الشرقية والغربية في برنامج واحد وتنظمه سنويا جمعية (مغرب الثقافات) غير الهادفة للربح.