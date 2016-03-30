سلمى سالم: كوميديا خفيفة في "الوجه المستعار"

شرعت الفنانة سلمى سالم في الكويت بتصوير أحدث أعمالها الدرامية التلفزيونية "الوجه المستعار" وقالت في تصريح لـ"العربية.نت" إنه يأتي في إطار "الكوميديا الخفيفة".

وقالت الفنانة: أصور هذه الأيام مسلسل "الوجه المستعار" من تأليف الكاتبة السعودية تهاني الغامدي، وإخراج نور الضوي وإنتاج السيناريست حمد بدر وبمشاركة عدد بارز من النجوم من بينهم، حسين المنصور واسمهان توفيق وشهاب حاجية وهنادي الكندري وصابرين بورشيد ومها محمد التي تقوم بدور "ضرتي"، وزوجي في المسلسل هو الفنان حسين المنصور. وجملة الأحداث تأتي في إطار كوميدي وإن ظل العنوان المحوري للأحداث هو حب الثراء.

وتستطرد الفنانة: خلال الفترة الماضية أنجزت أيضا مسلسل "الحب الحلال" وقد عرض من خلال قناة "أم بي سي" وحصد الكثير من النجاح. وفي ذلك العمل جسدت دور الأم القوية التي تحاول أن تتحكم بالأحداث ومن يحيط بها، ولكن وكما يقول المثل " تجري الرياح بما لا تشتهي السفن". وشارك في هذا العمل عدد من النجوم من بينهم صمود وعبدالله بوشهري وشهاب حاجية والمسلسل من إخراج سائد الهواري.

وحول محاولة تقديمها شخصيات مختلفة، قالت سلمى سالم: خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قدمت مجموعة من الشخصيات التي وصفت بأنها شريرة رغم حرصي الشديد على تقديم تلك الشخصيات بأسلوب مختلف عن الصيغ التقليدية. وحتى لا أحصر نفسي في إطار تلك الشخصيات اضطررت الى رفض كم من السيناريوهات بحثا عن عمل كوميدي أو شخصيات تخرج من إطار المرأة القوية أو الشريرة. فأنا أكره أن أحصر نفسي في إطار تلك الشخصيات التي يحبها الجمهور ويكرهها في الحين ذاته.