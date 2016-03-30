طارق العريان يكشف حقيقة استبعاد أحمد عز

رغم التحضيرات المكثفة التي قام بها المخرج طارق العريان، تمهيدا للبدء في تصوير فيلم "الخلية" بصحبة الفنان أحمد عز، بعدما نجحا معا في فيلمهما الأخير "ولاد رزق"، فوجئ الجميع بتغيير البطل الرئيسي للفيلم قبل أيام من بدء التصوير، وسط أنباء تتحدث عن استبعاد أحمد عز.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد المخرج طارق العريان، أن الفنان أحمد السقا هو من سيقوم ببطولة الفيلم بدلا من أحمد عز، مشيرا إلى أن السبب يعود في ذلك إلى امتلاك أحمد عز لفيلم آخر، يجب أن يقوم بتصويره خلال هذه الفترة حسبما أخبرهم.

وأوضح طارق العريان أن علاقته بعز هي علاقة صداقة، ولا صحة لما يقال عن استبعاده له، ولكن الأمر كان اضطراريا.

وأشار العريان الذي حصد فيلمه الأخير "ولاد رزق" جائزة الفيلم الأفضل في حفل توزيع جوائز السينما العربية، إلى أنه أتم الاتفاق مع الفنان أحمد السقا من أجل بطولة الفيلم الذي يكتبه صلاح الجهيني ولكنه لم يقم بتوقيع التعاقد بعد، خاصة وأن السقا يقوم في الوقت الحالي بتصوير فيلم "من 30 سنة".

مؤكدا أن الموعد الخاص ببدء تصوير العمل، كان مقررا له مطلع أبريل، ولكن بعدما حدث سيجتمع بالسقا من أجل معرفة مواعيد تصويره لتحديد موعد آخر ينطلق فيه تصوير الفيلم الجديد الذي يجمع السقا بالعريان مجددا بعد أن قدما من قبل فيلم "تيتو".