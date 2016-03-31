حياة الفهد: ماجد المهندس يغني مقدمة "بائعة النخي"

تواصل النجمة القديرة حياة الفهد تصوير المسلسل التلفزيوني الجديد "بائعة النخي" الذى قامت بكتابته أيضا. وأخرجه المخرج الأردني شعلان الدباس.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت"، أشارت الفنانة حياة الفهد إلى أن المطرب ماجد المهندس سيقوم بغناء مقدمة العمل. وهي من كلمات الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي ومن ألحان عامر جعفر.

وأضافت حياة الفهد قائلة: "يمتاز الفنان ماجد المهندس بحس فني عالي المستوى، وقادر على تقديم حلول إضافية للكلمات والحلول اللحنية. وأيضا مضامين العمل.

وتابعت الفنانة: "أجسد في المسلسل الذي قمت بكتابته على مدي عامين الشخصية الرئيسية التي تنحدر من عائلة غنية جداً حتى اللحظة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بشكلٍ مفاجئ، وتبدأ بمواجهة مشاكل الإفلاس لتجد نفسها مضطرةً إلى العمل لتأمين لقمة عيشها وعيش أسرتها. وبهذا تتحول تلك السيدة التي كانت صاحبة ثروة كبيرة في يومٍ من الأيام إلى بائعة "نخي" فقيرة تناضل لتجاوز مشاكلها الاقتصادية وسط أجواء درامية تراجيدية تأسر المشاهد وتجعله يتفاعل مع تطور الأحداث.

و"النخي" كلمة شعبية خليجية تعني "الحمص" المسلوق.

كما أشارت إلى أن المسلسل يجمع أجيال الحرفة الفنية من عدد من دول مجلس التعاون، بينهم صلاح الملا ومحمد جابر وغدير السبتي وهند البلوشي. وهو من إنتاج الفنان باسم عبد الأمير. وسيكون العمل ضمن جديدها للدورة الرمضانية المقبلة.