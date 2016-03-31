أول ديو غنائي للجزائرية داليا شيح مع فنان تركي

أطلقت الأربعاء الفنانة الجزائرية داليا شيح نجمة برنامج Arabs Got Talent في موسمه الثاني أول ديو غنائي في مسيرتها الفنية الفتية الذي يجمعها بالفنان التركي Barış Türkkal .

ويحمل الدويتو الغنائي عنوان "بطل عشقي " "AŞK KAHRAMANI " وتم تصويره في تركيا، وتغني داليا في الكليب باللهجة الجزائرية والتركية ويحاول الفنان التركي الغناء باللهجة الجزائرية في إحدى المقاطع لكنه يغني بالتركية في باقي الأغنية.

وتحقق هذه الأغنية الرومانسية نسبة مشاهدات عالية مباشرة بعد إطلاقها عبر قناة داليا شيح في اليوتوب، ويعتبر النجم التركي باريس تيركال من أبرز المطربين في تركيا، والتقى بـداليا شيح خلال إحيائها إحدى الحفلات في مدينة وهران (غرب الجزائر).

وافتتحت داليا شيح مسيرتها الفتية بإطلاقها أول أغنية منفردة صوّرتها على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان " Pink Green Blue " وحققت الأغنية نجاحا باهرا وتعدّت نسبة المشاهدة مليونا أربع مئة مشاهدة، وهو رقم قياسي لـداليا التي دشنت مسيرتها الفنية وعمرها لا يتجاوز 15 عاما.

وقالت داليا لـ"العربية.نت إنها تتحدى صعابا جمة وعراقيل كثيرة من أجل تحقيق حلمها الطفولي الذي ظهر جليا خلال مشاركتها في برنامج Arab Got Talent .

وكتب كلمات الديو الغنائي باريس تيركال وداليا شيح، أما التوزيع الموسيقي فلباريس تيركال وقام بالإخراج Onur Aldoğan وتم تصوير الديو الغنائي في اسطنبول التركية.