"هنري المتشدد" يعود للحياة انتقاما لزوجته

يمثل فيلم "هنري المتشدد" واحدة من التجارب السينمائية المليئة بالإثارة والإيقاع المتسارع. حيث حكاية "هنري" الذي يعود من الموت بلا ذاكرة، باحثاً عن ذاكرته واكتشاف هويته وإنقاذ زوجته من أحد تجارب الحروب.

فيلم "هنري المتشدد" ليس فيلما تقليديا على صعيد الشكل أو حتى المضامين، حيث يكون التصوير دائما من وجهة نظر "هنري" الذي يبحث عن ذاكرته وهويته وأيضا زوجته التي اختطفت من قبل أحد تجار الحرب. والذي يدير عددا من عصابات المرتزقة ويضع خطة للسيطرة على العالم عبر الإرهاب تارة، وعبر إثارة الحروب تارات عدة.

رحلة خيالية مجنونة يصعب معها البقاء على الحياة، ويتم صياغتها بإيقاع سينمائي متسارع خانق عنيف. لا شيء سوى صوت الرصاص وسقوط القتلى وأكبر كمية من الدماء. وكمية من الألغاز خلفيتها العلاقات الروسية – الأميركية وإحداثياتها "هنري" العائد إلى الحياة، بحثا عن هويته في خليط سينمائي يستحضر عددا من الأعمال السينمائية دفعة واحدة.

والفيلم من توقيع المخرج الروسي ايليا نشلر، الذي عرف بأفلام المغامرات الروسية. وهو يعتمد على سيناريو كتبه بنفسة مرتكزا على نص روائي بذات الاسم، من تأليف الأميركي ويل ستيوارت.

كما يوجد عدد من نجوم السينما، منهم شارلتو كوبلى وودانييلا كوسلوفسكي الذي يقدم شخصية "اكان" تاجر الحرب الشرس، إضافة إلى النجم البريطاني تيم روث بدور والد هنري.