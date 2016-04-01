ناقد ناقد العقل العربى – جورج طرابيشي

استقبلت الأوساط الثقافية خبر وفاة المفكر السورى “جورج طرابيشى” مساء الأربعاء الماضى عن 77 عامًا، توزعت نتاجاته بين كتب مترجمة وصل عددها إلى 200 كتاب، وبين كتب فكرية، كان أهمها مشروعه “نقد نقد العقل العربى” الذى كرّس نفسه فيه على الرد على محمد عابد الجابرى الذى صاغ مشروع “نقد العقل العربى”. من مواليد 1939 فى حلب، درس الأدب العربى فى جامعة دمشق، وحصل على الماجستير فى التربية من الجامعة نفسها، عمل فى الصحافة والإذاعة السورية، إذ شغل منصب مدير عام البرامج، ثم انتقل إلى لبنان عام 1966، حيث ترأس تحرير مجلة “دراسات عربية” لمدة 12 عامًا، وتفرّغ من ناحية أخرى فى أثناء ذلك، إلى الترجمة والتأليف، ترجم رواية “زوربا” لنيكوس كازانتازاكيس و”المثقفون” لسيمون دى بوفوار، وغيرها من الروايات والكتب الفكرية والفلسفية المهمة، كترجمته لموسوعة علم الجمال للفيلسوف الألمانى هيجل.

يصعب وصف تجربة طرابيشى دون وضعها فى إطار أكبر، إذ وُلد وفتح عينيه على الحلم القائم بالدولة القومية، لكنه ما لبث أن راجع ذاته بعد هزيمة 67 الذى تأثر بها جيله كله، وعدّوها نقطة بدء لبناء ثقافة أخرى عقلانية فى مواجهة ثقافة غيبية كانت بدأت تنمو فى أعقاب حرب الأيام الست، ذلك أن الحاجة ظهرت إلى إعادة التأسيس والاتجاه نحو أمهات الكتب العربية والتراث، وانتقل من القومية العربية والبعثية واليسارية الماركسية، إلى فرويد، فقد سد طرابيشى فى المكتبة العربية نقص هائل فى ترجمة فرويد، حيث ترجم ما يربو على الثلاثين كتابًا، لم يترجمها عن لغتها الأصلية، الألمانية، بل عن الفرنسية، ويعترف هو بأنه ما كان أمامه سوى هذا الخيار، لأنه لا يوجد فى الثقافة العربية من يتقن الترجمة عن الألمانية، ذلك أن الثقافة العربية كانت تهيمن عليها اللغتان الإنجليزية والفرنسية، بسبب الاستعمار.

انتقل طرابيشى من لبنان حيث يقيم بسبب الحرب الاهلية اللبنانية، إلى باريس، ليتولى رئاسة تحرير مجلة “الوحدة”، ولم يكن يحمل فى سفره، غير كتابين، معجم المنهل لسهيل إدريس، وكتاب تكوين العقل العربى لمحمد عابد الجابرى، ومن هنا بدأت رحلته مع نقد الجابرى، ومع أنه قد كتب فى أول أعداد مجلة الوحدة عن الكتاب قائلًا عن الكتاب: “إنّ هذا الكتاب ليس فقط يثقّف بل يغيّر، فمن يقرأه لا يعود بعد أن يقرأه كما كان قبل أن يقرأه”، إلا أنه تراجع بعد أن أصابته بعض الشكوك، خاصة فى النقطة التى آثارها الجابرى عن إخوان الصفا، فقد أثبت فى كتابه كلامًا سلبيًا عنهم، ناسبًا إياهم إلى العقل المستقيل فى الإسلام. لكن ولئن كان من المعروف عن إخوان الصفا انتمائهم إلى العقلانية الفلسفية الإسلامية، فقد علق طرابيشى تصديق هذا الحكم عليهم إلا بعد الرجوع إلى رسائلهم، ثم تأكد له بعد الاطلاع على الرسائل بتزييف الجابرى لما ورد فى رسائلهم.

سُئل طرابيشى غير مرة، سؤال مفاده أنه لم يفعل شيئًا غير الرد على مشروع الجابرى، وبالتالى فانه لم يضف شيئًا جديدًا، وكان رده دائمًا، ان مشروع النقد استوجب منه إعادة قراءة كل التراث اليونانى والأوروبى المسيحى والحديث والإسلامى كله، وتفرع عن مشروع نقد النقد أكثر من كتاب خرج فى غير كتب مشروع النقد ولكنه يرتبط به، أى أنه أسس مشروعًا مستقلًا أو يمكننا أن نقول، موازيًا ولطرابيشى الكثير من الكتب الفكرية المهمة، مثل هرطقات، وعن العلمانية كإشكالية، من النهضة إلى الردة، لكن كتابه الذى تأثرت به كثيرًا، هو “المعجزة أو سبات العقل فى الإسلام”، الذى أصرّ فيه على إسباغ العقلانية على النبى محمد، ونزع عنه كل الصفات الخارقة التى نسبتها الروايات إليه.

يمكننا ان نقول عن طرابيشى أنه عميد العقلانيين العرب، أو نوسمه بفولتير العرب، لكن الشاهد أنه ترك لنا إرثًا سد فراغا كبيرا فى الثقافة العربية، سوف يظل معنا نهتدى به ونضيف إليه، ومثلما كان يوصينا بالتمسك بالعقلانية ونقد الذات فى ممارسة حياته، لابد أن نتمسك بهما الآن بينما يمارس هو – وفقًا لتعبيره – فضيحة الموت.

*نقلاً عن صحيفة "القاهرة"