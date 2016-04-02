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حسين الجسمي: زيارتي لكردستان من أجل النازحين

المصدر: بغداد - جواد الحطاب
حسين الجسمي
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وصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس الجمعة، مع وفد من الهلال الأحمر الإماراتي إلى أربيل، لزيارة النازحين في إقليم كردستان.

وقال الجسمي لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، ومقرها أربيل: "نحن سعداء جداً لأننا نمثل دولة الإمارات والهلال الأحمر في كردستان لفتح الجزء الثالث من مخيم النازحين، وافتتاح مستشفى عطايا للأمومة والطفولة"، مضيفاً: "زيارتنا لإقليم كردستان هي رسالة محبة وجسر تواصل ما بين الإمارات والإقليم".

وأوضح الجسمي: "هدفنا مساعدة النازحين، وزيارتي إلى إقليم كردستان هي إنسانية بحتة تهدف إلى تقديم العمل الإنساني".

كلمات دالّة

#العراق, #كردستان, #أربيل, #حسين الجسمي

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