حسين الجسمي: زيارتي لكردستان من أجل النازحين

وصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس الجمعة، مع وفد من الهلال الأحمر الإماراتي إلى أربيل، لزيارة النازحين في إقليم كردستان.

وقال الجسمي لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، ومقرها أربيل: "نحن سعداء جداً لأننا نمثل دولة الإمارات والهلال الأحمر في كردستان لفتح الجزء الثالث من مخيم النازحين، وافتتاح مستشفى عطايا للأمومة والطفولة"، مضيفاً: "زيارتنا لإقليم كردستان هي رسالة محبة وجسر تواصل ما بين الإمارات والإقليم".

وأوضح الجسمي: "هدفنا مساعدة النازحين، وزيارتي إلى إقليم كردستان هي إنسانية بحتة تهدف إلى تقديم العمل الإنساني".