الشاب خالد يتسلم رسميا جواز سفره المغربي

تسلّم مغني الراي الشاب خالد، الأحد، جواز سفره المغربي بشكل رسمي بمدينة الدار البيضاء، من مبعوثين من الديوان الملكي.

وكان الشاب خالد "الجزائري الأصل" سبق وتسلم المرسوم الملكي الذي منحه الجنسية المغربية بأمر من الملك محمد السادس، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأكدت الجريدة الأحد أن "خالد حاج إبراهيم"، وهو الاسم الحقيقي للشاب خالد، قد تم منحه الجنسية المغربية بموجب "مرسوم ملكي" عدد 68 ـ13 ـ1.

وذكرت أن الشاب خالد مُنح الجنسية بقرار ملكي، بشكل استثنائي، حيث تم إعفاؤه من القيود الأهلية الخاصة بالتجنيس، والمذكورة في الفصل 17 من قانون الجنسية المغربي.