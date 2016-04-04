للمرة الثامنة.. جودي دينش تفوز بجائزة أوليفييه

حصدت ممثلة السينما والتلفزيون والمسرح المخضرمة جودي دينش جائزة أوليفييه للمرة الثامنة وهو رقم قياسي في أكبر حدث مسرحي في بريطانيا.



وحصلت دينش (81 عاما) على جائزة أوليفييه لأحسن ممثلة مساعدة عن دورها في (ذا وينترز تيل).

وقالت دينش في كلمة ألقتها عند تسلم الجائزة "سيداتي وسادتي.. بالطبع أنا غاضبة لأني راهنت حفيدي وخسرت الرهان الآن ولن أنسى هذا أبدا."

وأضافت "أعلم أن الجميع يقولون يا له من وقت رائع قضوه في القيام بشيء.. أستطيع أن أقول بصدق هذه المرة إن (ذا وينترز تيل) كان وقتا لا ينسى بالنسبة لي."

ولدى سؤالها في الكواليس عما إذا كانت لديها خطط لتقليل أعمالها قالت دينش "من الذي يريد أن يقلل أعماله؟ كلا.. أريد أن أعمل. هذا هو ما يجعل هناك سيارة في المرأب. بهذه الطريقة لن أتمكن من تشغيلها أبدا".