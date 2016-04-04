هؤلاء نجوم مهرجان جرش 2016

كشفت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن برنامج الدورة الحادية والثلاثين التي ستقام في يوليو المقبل وتضم مجموعة من نجوم الغناء والطرب العرب إضافة إلى عشر فرق شعبية وفلكورية وعروض موسيقية متنوعة.

وتقام الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 21 إلى 30 يوليو في جرش وتستمر في الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس في العاصمة عمان.

وقال محمد أبو سماقة المدير التنفيذي للمهرجان إن حفل الافتتاح سيقام بمشاركة واسعة من الفنانين الأردنيين والموسيقيين في المسرح الشمالي.

وأضاف أن البرنامج الثقافي سيشمل عقد ندوة فكرية دولية حول (مئوية الثورة العربية الكبرى) وفق محاور تتعلق بمقدمات الثورة والمشروع النهضوي العربي والثورة.

ويبدأ برنامج الحفلات الفنية بالمهرجان في 21 يوليو بحفل للبناني وائل كفوري ثم حفل التونسية لطيفة يوم 22 يعقبه حفل المغربي سعد المجرد في 23 يوليو.

ويقدم العراقي كاظم الساهر حفله بالمهرجان في 27 يوليو ويقام حفل اللبنانية نجوى كرم في اليوم التالي يعقبه حفل مواطنها وائل جسار ثم يختتم البرنامج بحفل اللبنانية يارا في 30 يوليو.

أما برنامج الأمسيات الشعرية في مدينتي جرش وعمان فيقام بمشاركة 30 شاعرا أردنيا وسبعة شعراء عرب بواقع خمس أمسيات شعرية على مسرح أرتيمس وخمس أخرى على مسرح الأوديوم في عمان.

كما سيتم عقد ثلاث أمسيات شعرية وندوة فكرية بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في مبنى الاتحاد.

ويتخذ المهرجان اسمه من مدينة جرش الأثرية التي يعود تأسيسها إلى عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد أو ما يعرف بالعصر اليوناني وكانت تسمى آنذاك (جراسا) في تحريف لاسمها الكنعاني (جرشو) ومعناه المكان كثيف الأشجار.