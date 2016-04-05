غازي حسين: أجهّز لحفنة أعمال للدورة الرمضانية المقبلة

أكد النجم القطري الكبير غازي حسين أنه أمام "حفنة" أعمال درامية تلفزيونية جديدة، انتهى من بعضها، بينما يواصل تصوير بقية الأعمال في سباق مع الوقت للحاق بالدورة الرمضانية المقبلة.

وقال غازي حسين في تصريح لـ"العربية.نت": "انتهيت في الكويت منذ أيام من تصوير مسلسل "خمس بنات"، وهو دراما اجتماعية ظريفة متسارعة الأحداث. والعمل من تأليف السيناريست ضيف الله زيد وإخراج حسين الحليبي. وشارك في العمل عدد من النجوم منهم طيف وشهد واحمد الفرج وعبدالعزيز الحداد ومحمد الرمضان".

وتابع: "وفي المسلسل جسدت شخصية تختلف شكلا ومضمونا عما قدمته من ذي قبل من شخصيات مركبة وفى أحيان كثيرة قاسية وحادة. وهنا قدمت شخصية الجار الذي يساعد ويحمى جيرانه الأيتام والذين يعانون من الكثير من الظروف، ومنها المادية منها على وجه الخصوص".

وعن عمله الآخر قال الفنان غازي حسين: "أسافر خلال أيام إلى دبي حيث سأبدأ تصوير مسلسل "الدائرة" حيث أؤدي شخصية قاض ملتزم يجد نفسه أمام تحديات جسام خصوصا في ظل إصراره على ممارسة العدالة التي نشأ وتربى عليها. هذا المسلسل قصة عادل صادق وسيناريو وحوار اسمهان توفيق وإخراج أحمد الجابري، ويشارك في العمل محمد الصيرفي ومشاري البلام وشهاب جوهر".

وفي سياق آخر، كشف الفنان أنه شارك منذ أيام في فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي استضافته البحرين، معتبراً أنها "كانت فرصة حقيقية للتواصل والحوار مع أكبر عدد من صناع الإعلام في المنطقة. وأود أن أشيد بأبعاد هذا المهرجان الذي يمثل الحدث الإعلامي الأهم في المنطقة والذي يشكل منصة حقيقية لتقديم الإبداع الإعلامي لأبناء المنطقة إلى العالم العربي".