ميساء مغربي: "ليالي الحلمية" إضافة حقيقية لي

أكدت الفنانة ميساء مغربي أنها تنظر إلى تجربتها في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء السادس، بمثابة العودة المتجددة للدراما المصرية.

وقالت الفنانة ميساء مغربي في تصريح خاص لها مع "العربية.نت": "مما لا شك فيه أن تجربتي في مسلسل "ليالي الحلمية – الجزء السادس" تمثل إضافة حقيقية وعودة متجددة للدراما المصرية صاحبة التاريخ الفني العريق.

وتابعت: "أعجبت كثيرا بالنص، وأيضا بالشخصية وأبعادها، وهي شخصية ثرية بالمضامين وأيضا الحضور على مساحة كبيرة من حلقات هذا العمل الذي بات من كلاسيكيات الدراما العربية، ويشرفني أن أكون أشارك بأحد أجزائه".

وأضافت ميساء مغربي: "حري بالذكر أن الأجزاء الخمسة السابقة كان قد كتبها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، وأخرجها إسماعيل عبدالحافظ، أما الجزء السادس فقد كتبه بروح متجددة السيناريست أيمن بهجت قمر، ويخرجه القدير مجدي أبو عميرة، ويشارك في البطولة عدد بارز من نجوم الدراما المصرية، ومنهم صفية العميري وإلهام شاهين وفردوس عبدالحميد وهشام سليم ومحمد رياض وسامح الصريطي وإنعام سالوسة.

وعلى صعيد آخر، تبدأ الفنانة ميساء مغربي تصوير المسلسل الخليجي "العدد الأخير" في أبوظبي مع المخرج عامر فهد، ويشاركها في العمل أحمد إيراج وشيماء سبت وشهاب جوهر ومي عبدالله، وتدور أحداث العمل الجديد في عالم السلطة الرابعة حيث أسرار الصحافة ومشاكلها.