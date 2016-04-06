داليا البحيري: هذه قصة إصابتي في قدمي

فوجئ جمهور ومتابعو الفنانة داليا البحيري بصور منشورة لها وهي تضع قدمها في جبيرة طبية بسبب حادث تعرضت له، رغم أنها تعكف على تصوير الجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل.

الإصابة تزيد من صعوبة مهمة صناع المسلسل الذين قرروا تقديم جزء ثان من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وذلك رغم ضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، كشفت داليا البحيري أن الإصابة لم تتعرض لها خلال التصوير، وإنما حدثت في المنزل بعدما قامت الكلبة التي تمتلكها بجذبها بشدة، وهو ما تسبب في اصطدام إصبعها بالبوابة الحديدية لتتعرض لشرخ فيه.

وأوضحت البحيري أنها قامت بإجراء الفحوص الطبية، ووضعت قدمها في جبيرة طبية، خاصة أن الأطباء أخبروها بضرورة حصولها على راحة من أسبوع إلى 10 أيام قبل التحرك بشكل طبيعي.

ولكنها أكدت أنها ستقوم بتصوير بعض مشاهد مسلسلها (لمدة يوم أو اثنين فقط) في الفترة المقبلة، وهي في هذه الحالة، حتى لا تتسبب في تعطيل تصوير المسلسل في هذه الفترة، على أن تكون المشاهد التي ستصورها لا تظهر فيها قدمها، كما أن فريق المسلسل الذي يشاركها بطولته خالد سرحان ورجاء الجداوي سيقوم بتصوير مشاهد لا تشارك فيها البحيري خلال هذه الفترة.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات "منفصلة متصلة" حول عدد من المواقف الاجتماعية الكوميدية التي تتعرض لها صحافية تعمل بنفس المؤسسة التي يعمل بها زوجها، لكن أفكارهما تختلف بشكل كبير.