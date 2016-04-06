"هاردكور هنري".. فيلم بطله المُشاهد

الآن.. بات أمام مرتادي السينما فرصة ليكون كل منهم بطل فيلم الحركة الجديد "هاردكور هنري" حيث يشاهد كل منهم الفيلم بعيني بطل الفيلم.

فالفيلم تم تصويره بالكامل بأسلوب "الشخص الأول" المستخدم في السرد القصصي والروائي، حيث ينظر المشاهد إلى أحداث الفيلم من خلال هنري نفسه "بطل الفيلم" الذي يستيقظ ليجد نفسه داخل مختبر تديره زوجته استل، ولا يتذكر أي شيء عن نفسه ولا يعرف حتى من هو.

وعندما يتم اقتحام المختبر وتُختطف استل تأخذ الأحداث كلا من هنري والمشاهد إلى 90 دقيقة محمومة من الحركة والإثارة في ظل محاولات مستميتة لإعادة استل.

ويصف المخرج الروسي إيليا نايشولر هذه التجربة لوكالة "رويترز" قائلا: "كانت صعبة للغاية. أعتقد أن الأكثر إمتاعا هو السيناريو، لأنه كان علي أن أكتب بوجهة نظر الشخص الأول التي كانت جديدة إلى حد كبير".

ووجهة نظر "الشخص الأول" سائدة أكثر في ألعاب الكمبيوتر، لكن نايشولر، الذي قدم أغاني مصورة لفرقته "بيتينغ إلبوز" بنفس وجهة النظر التصويرية، يصر على أن فيلمه ليس مجرد شكل سينمائي لألعاب الكمبيوتر.

وقال: "لقد نُفذ مع وضع مرتادي السينما في الاعتبار. كل شيء فعله هنري في الفيلم يعطيك الإحساس بأنه حقيقي".

ولقي الفيلم استحسانا لأسلوبه التقني، وعُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي في سبتمبر الماضي، ويبدأ طرحه في دور السينما حول العالم اليوم الأربعاء.