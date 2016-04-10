عبير أحمد: أستعد لـ "صوف تحت الحرير"

تواصل الفنانة عبير أحمد هذه الأيام في مدينة دبي تصوير عملها الدرامي الجديد "عود أخضر"، كما تستعد لعمل آخر بعنوان "الصوف تحت الحرير".

وقالت في تصريح خاص لها مع "العربية.نت": "تقريبا أنجزت دوري في المسلسل الخليجي الجديد "عود أخضر"، تأليف الدكتورة حصة الملا، وإخراج طارق خليل، وإنتاج عاطف كامل.

ويوجد في العمل عدد بارز من النجوم، بينهم جاسم النبهان ومشاري البلام واور أحمد وليلي السلمان وشذى سبت وسناء بكر يونس".

وتابعت: "يسلط العمل الضوء على أجواء الإعلام من خلال حكاية مذيعة للبرامج السياسية تمتاز بجرأتها، ما يخلق لها الكثير من الأعداء والمواقف التي تكاد تهدد حياتها ومستقبل أسرتها".

وأكملت: "على صعيد آخر، أستعد لعمل درامي جديد انطلق تصويره للدورة الرمضانية المقبلة بعنوان "صوف تحت الحرير"، تأليف إيمان سلطان، وإخراج الإماراتية نهلة الفهد، والتي أخوض أولى تجاربي الفنية معها".

وأكدت الفنانة أنها لم تترك الكويت قائلة: "لم أنتقل من الكويت إلى دبي، كل ما هناك أنني مرتبطة هذه الفترة بالذات بعملين، أما إقامتي فهي بالكويت حيث أعيش مع أسرتي وأطفالي الذين يكملون دراستهم هناك، كما أنني بنت الدراما الكويتية. وفور انتهاء أعمالي في دبي سأعود مجددا إلى الكويت حيث بيتي وأسرتي وأهلي وأصدقائي".