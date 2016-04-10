"عطور" يفتتح أيام قرطاج الموسيقية

افتتح عرض "عطور" للموسيقي التونسي، محمد علي كمون، الدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية ليلة السبت.



وتكون العرض من أربع مقدمات موسيقية شكلت رحلة في الخيال وأربع أغان من التراث التونسي امتزجت فيها الأصالة مع الحداثة.



كما يتنافس على جائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج الموسيقية 12 عملاً موسيقياً من تونس والمغرب وبنين والسنغال.



من جهتها، قالت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، سنيا مبارك، في كلمة الافتتاح إن أيام قرطاج الموسيقية "احتفاء بالموسيقى التونسية ثراء وانفتاحاً وأصالة وحداثة وتراثاً وتجريباً".



وذكرت أن "صالون الصناعات الموسيقية واللقاءات التي ستعقد مع المحترفين في ترويج وتسويق الموسيقى خطوة على درب فتح أسواق جديدة للموسيقى التونسية وانتشارها علمياً ويحفظ تراثها ويطور ثقافتها وفنها".

يشار إلى أن عطور هو آخر أعمال المؤلف والملحن وعازف البيانو التونسي، والتي هي مزيج من الموسيقى التونسية التقليدية وموسيقى الجاز والموسيقى السيمفونية والفنون البصرية ومستلهمة من الخصوصية الموسيقية التونسية بكل نكهاتها.

