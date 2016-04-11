"حار جاف صيفا" يفتتح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

يشارك 75 فيلماً من 44 دولة في مهرجان الإسماعيلية الدولي الثامن عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري والذي يعود لاستئناف مشواره بعد أن توقف في العام الماضي.

ويفتتح المهرجان بالفيلم المصري "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البنداري وبطولة ناهد السباعي ومحمد فريد ودنيا ماهر ومحمد عبدالعظيم. وسبق أن شارك الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان كليرمون فيران الفرنسي.

الفيلم من إنتاج 2015 وتدور أحداثه خلال بضع ساعات من النهار وسط زحام القاهرة حيث تتقاطع رحلة مريض بالسرطان يريد اللحاق بطبيب ألماني زائر مع رحلة فتاة في يوم زفافها تريد الإسراع للتزين والتقاط صورة الزفاف.

وقال أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، بالقاهرة: "لدينا 38 ضيفاً أجنبياً يحضرون المهرجان هذا العام ويشاركون في فعالياته".

وأضاف: "حرصنا على أن نضم لأفلام المسابقة الرسمية أفضل إنتاج في 2015، والربع الأول من 2016 لذلك ستشاهدون مجموعة من الأفلام الحاصلة على جوائز دولية".

ويتنافس على جوائز المهرجان 74 فيلماً مقسمة إلى 9 أفلام تسجيلية طويلة و15 فيلما تسجيليا قصيرا و24 فيلماً روائياً قصيراً و27 فيلماً من أفلام تحريك، إضافة إلى 5 أفلام ضمن بانوراما "عين على العالم" معظمها من آسيا.

وتتشكل لجنة التحكيم من خمسة أشخاص برئاسة المخرجة والممثلة نينو كيرتادزي من جورجيا ومعها فنانة الرسوم المتحركة أنيت ميليس من لاتفيا، والمخرج الأرميني راش كيشيشيان، والمنتجة الفلسطينية مي عودة، والناقد المصري عصام زكريا.

وتوقف المهرجان في العام الماضي بسبب انشغال محافظة الإسماعيلية وتسخير كافة إمكانياتها للانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحها في أغسطس 2015 .