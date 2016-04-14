الإعلان عن الأفلام المشاركة بمهرجان "كان"

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات الرئيسية للمهرجان في دورته الـ (69).

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في سينما الليدو وسط جادة الشانزيليزيه في باريس لرئيس المهرجان بيير لوسكور والمدير الفني تيري فيرمو الذي أعلن بأن فيلم الافتتاح سيكون للمخرج الأميركي وودي ألن (كافييه سوسيتيه) أي مقهى المجتمع، وهي المرة الثالثة التي يفتتح بها وودي ألن المهرجان.

ويتحدث الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثلة كريستن ستيوارت والممثل جيسي ايزنبرغ وستيف كاريل عن مقهى المجتمع النابض بالحياة في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

كما تم اختيار 28 فيلماً ستعرض ضمن الأفلام التي تتنافس على نيل السعفة الذهبية من قبل اللجنة التحكيمية التي يترأسها هذا العام المخرج الأسترالي جورج ميلر، والأفلام المشاركة تم اختيارها من بين 1869 فيلماً طويلاً.

وأهم الأفلام التي تم اختيارها وتحمل أسماء كبار صناع الفن السابع، ومنهم المخرج الأميركي جيم جيرمش وفيلمه (باتريسون)، والبريطاني كين لوش الذي يشارك بفيلم (انا دانيال بليك)، والإسباني المخضرم بيدرو بفيلم (جوليتا) بالإضافة إلى الأميركي ستيفن سبيلبيرغ وفيلمه (العملاق الطيب) وهو فيلم تشويقي من إنتاج ديزني لاند، وفيلم الأميركية جودي فوستير (وحش المال) وهما فيلمان سيعرضان خارج المسابقة الرسمية.

كما اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان أفلاماً مهمة تحمل أسماء سينمائيين شباب من فرنسا وكوريا الجنوبية وهولندا والدنمارك وفلندا.

الحضور العربي

على الصعيد العربي، اختير فيلم المخرج المصري محمد دياب (اشتباك) وهو يتناول مصر قبل تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الحكم، والفيلم ويحمل إسقاطًا سياسيًا من خلال سيارة ترحيلات للسجناء تضم سياسيين من مختلف التيارات السياسية، فتنشب بينهم الكثير من المشادات والمشاحنات بسبب تمسك كل فصيل برأيه إلى أن يقع حادث للسيارة وتنحرف عن طريقها فتتحد كل الفصائل في محاولة للنجاة من الموت المحقق وهذا هو حال مصر في نهاية الفيلم وهو من بطولة نيللي كريم وطارق عبد العزيز وهاني عادل ومحمد عبد العظيم ومحمد رضوان.

ومن تونس يشارك المخرج لطفي عاشور بفيلم (صوف على الظهر)، وتم اختياره من بين 5008 فيلماً قصيراً من مختلف أنحاء العالم والفيلم سينافس للفوز بالسعفة الذهبية للأفلام القصيرة ، التي تترأس لجنة تحكيمها الممثلة ناعومي واتس. كما ستشارك الكويت وقطر والمغرب والجزائر ولبنان والإمارات ولبنان بتظاهرة (أفلام الشباب)، وهي تظاهرة حديثة لإعطاء فرصة للشباب من عمل أفلامهم الطويلة والقصيرة.

كما سيعرض المهرجان فيلماً وثائقياً يحمل عنوان (الشاطئ الأخير) للمخرج اليوناني طنوس انستابولوص والمخرج الإيطالي دافيد ديل ديكان، ويتحدث عن رحلة مأساوية في زوارق الموت التي تتقاذفها أمواج البحر الأبيض المتوسط القاتلة لعوائل من المهاجرين السوريين والعراقيين.

