العراق.. بعثة إيطالية تنقب عن آثار تعود للعصر البابلي

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن مباشرة البعثة الإيطالية بالتنقيب في "تل البقرات" 40 كم غرب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وللموسم الثالث، وبإشراف مفتشية آثار واسط، ورئاسة المنقّب كارلو ليبوليز من جامعة تورينو .

وقالت الوزارة في تصريح لها، تابعته "العربية.نت"، إن "هذا التعاون الأثري بين العراق وإيطاليا، يجيء بعد اتفاق مشترك بين الجانبين، التزمت به البعثة الإيطالية بتحمل كافة نفقات ممثلي الهيئة، ويلتزم ممثلو الهيئة بتقديم التقارير الشهرية باللغة العربية عن سير العمل إلى دائرة التحريات بالصور والمخططات"، لافتة إلى "تسليم جميع الآثار المكتشفة إلى المتحف العراقي حصرا بعد انتهاء الموسم التنقيبي وفق استمارة التسجيل المعتمدة في المتحف العراقي باللغة العربية".

وسبق لمفتشية آثار واسط قد أعلنت، أن بعثة تنقيب أثرية مؤلفة من 6 منقبين باشرت منذ عام2009 في الكشف عن "تل البقرات" في ناحية الأحرار غرب الكوت بإشراف منها، وتمكنت من اكتشاف أكثر من 500 قطعة أثرية متمثلة بأختام أسطوانية، وأوانٍ وأقداح وجرار فخارية ورقم طينية، فضلا عن زقورة ومعبد وبعض الوحدات السكنية وجميعها تعود إلى العصر البابلي الحديث.