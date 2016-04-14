جاسم النبهان: بين التراجيديا والكوميديا في رمضان

وصل إلى مدينة دبي النجم الكويتي جاسم النبهان لتصوير أحدث أعماله الدرامية بعنوان "ريتاج"، بعد أن أنهى في الكويت تصوير المسلسل الكوميدي الجديد "المحتالة".

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الفنان جاسم النبهان: "بين التراجيديا والكوميديا سيكون حضوري خلال شهر رمضان المبارك".

وقال: "انتهيت منذ أيام قليلة في الكويت من تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي (المحتالة) وهو من تأليف الكاتبة نجاة حسين وبطولة وإنتاج الفنانة هدى حسين، وفي العمل عدد بارز من النجوم ومنهم سحر حسين وهيا الشعيبي، والأحداث تأتي في إطار الكوميديا الخفيفة عبر حكاية امرأة تكتشف بأن زوجها ينصب عليها ومرتبط بفتاة أخرى لتبدأ محاولاتها لاستعادته عبر كم من المواقف الكوميدية التي تمت صياغتها بإيقاع متسارع وقريب إلى المشاهدين".

وعن "ريتاج" أوضح الفنان جاسم النبهان أن "شكل وقضية ومضامين العمل مقتبسة من قصة بنفس الاسم لحمد الحمادي كتب لها السيناريو والحوار الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله وبلغة عذبة الإيقاع وثرية المضامين، تتناول جملة من القضايا التي مرت بها الإمارات ودول المنطقة من خلال حكاية ريتاج وعلاقتها مع والدها".

والمسلسل من إخراج أحمد يعقوب المقلة وفي العمل هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غلوم ولطيفة المجرن وفاطمة الحوسني وأحمد إيراج وشمعة محمد وآلاء شاكر وشفيقة يوسف.

وعن الانتقال بين الكويت ودبي أضاف أنه لا يشعر "بأي غربة سواء في الكويت أو دبي أو حتي في الرياض أو الدوحة أو المنامة، ـشعر دائماً أنني بين أهلي وأسرتي، بل إن انتقالاً كهذا يمنح الفنان مساحات أكبر من التماس والتواصل والاحتكاك وهو ما يشكل حالة من الثراء للإنسان بشكل عام وسعادتي اليوم أكبر بهذا الحراك الفني والإعلامي الذي راح يغطي جميع دول المنطقة ما يخلق حالة من الثراء للحرفتين الفنية والإعلامية على حد سواء".