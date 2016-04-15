عود "كربوني" يتحدى الظروف المناخية

اختبر عازف العود العراقي، نصير شمة، عوداً مصنوعاً من ألياف الكربون "مقاوماً للظروف المناخية"، ضمن معرض الصناعات بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية الذي يستمر حتى السادس عشر من أبريل الجاري.

والعود "الكربوني" من ابتكار الباحث التونسي الطاهر بن سويسي.

وقال بن سويسي صاحب فكرة العود "هذه ثمرة مجهود جماعي وعدة تجارب.. حاولنا من خلالها صناعة عود من ألياف الكربون بطريقة علمية قريبة من الصحيحة يتميز بنوعية جيدة على مستوى الميكانيكي والجانب الجمالي المتمثل في جودة الصوت وقوته وشدته."

وكان منظمو أيام قرطاج الموسيقية أعلنوا سابقا رهانهم على (صالون الصناعات الموسيقية) الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات في تونس العاصمة ويعد حجر الزاوية للمهرجان، نظراً لما يقدمه من حراك وفرص للتلاقي بين الفنانين والمنتجين ومديري المهرجانات وصناع الآلات الموسيقية وغيرهم من المعنيين بالموسيقى.

وقال شمة في مؤتمر صحافي أمس الخميس "ندعم كل التجارب التي تتميز بالجرأة ومبنية على العلم والابتكار ورغبة حقيقية في التطوير".

وأضاف "أيام قرطاج الموسيقية اهتمت بتفاصيل التفاصيل.. لم تقدم العروض الموسيقية فقط بل منحت أهمية للمطبخ الخلفي للفنون الذي يعزز التجارب ويعمقها ويجعلها غنية".

وتابع قائلاً "صناعة العود تحسنت في جودة الصوت والأخشاب والأوتار لكن عود الكربون هو تغيير جذري في المادة الخام التي تصنع منها الآلة".

وقال شمة عقب تقديم معزوفة على آلة العود المصنوعة من ألياف الكربون وفق ما نقلت رويترز "الصوت صوت عود ومتوازن في قراراته وجواباته وأعتقد أن هذه الخطوة ستساهم مساهمة حقيقية في تطور صناعة الآلات الموسيقية خاصة التي تصنع من الخشب".

ووفق شمة، فإن "ما يميز هذا العود هو عدم تأثره بالرطوبة والحرارة وبكل العوامل المناخية"، مؤكداً أنه آلة قادرة على "مواجهة الظروف المناخية".

إلا أن "هذا العود قريب بنسبة 90 بالمئة من العود الخشبي ولكن الفارق بينهما أن صوته لا يتغيّر"، كما أن تجربة "عود الكربون" بحسب الموسيقي العراقي، "أمر إيجابي ومفيد خاصة للدول العربية التي تتميز بمناخ رطب"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".