ادوارد سنودن بعمل موسيقي جديد مع الفرنسي جان ميشال جار

تعاون المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، ادوارد سنودن، والموسيقي الفرنسي جان ميشال جار، على عمل فني مشترك، وفق ما ذكرت شركة "كولومبيا" للإنتاج الموسيقي التي يتعاون معها جار في تأكيد لمعلومة أوردتها صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومهرجان سونار في برشلونة.

هذه المقطوعة التي تحمل عنوان "ايكسيت" وهي ضمن مجموعة أعمال تعاون عليها جار مع فنانين آخرين بينهم "بيت شوب بويز" وسيباستيان تيلييه لإنجاز هذا الألبوم المتوقع صدوره في السادس من مايو بعنوان "الكترونيكا فوليوم 2: ذي هارت اوف نويز".

وقال جار في بيان نشره مهرجان "سونار" إن أحد المواضيع الرئيسية في الألبوم الجديد هي "العلاقة الملتبسة التي تربطنا بالتكنولوجيا". ومن المقرر أن يقدم الموسيقي الفرنسي للمرة الأولى ألبومه الجديد للجمهور في هذا المهرجان في 17 يونيو.

وأضاف "ادوارد سنودن استحال بطلا معاصرا ليس من خلال قوله "كفى بل عبر تنبهه على استخدامات التكنولوجيا والتعديات المرتبطة بها. نحتاج في المستقبل إلى أشخاص شجعان مثله".

ولإنجاز هذه المقطوعة الموسيقية توجه جان ميشال جار إلى موسكو، حيث يقيم ادوارد سنودن في المنفى منذ سنة 2013 لإجراء لقاء مع هذا المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية المتهم بالتجسس وسرقة معلومات عائدة للدولة الأميركية.