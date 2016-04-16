شجون تصور "ساق البامبو" في دبي

سافرت الفنانة الكويتية شجون إلى دبي لتصوير دورها بالمسلسل الاجتماعي الجديد "ساق البامبو" أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله.

وقالت عن التجربة لـ"العربية.نت": "لا يمكن وصف سعادتي بانضمامي إلى فريق مسلسل "ساق البامبو"، الذي يضم عددا متميزا من نجوم الدراما، تتقدمهم النجمة القديرة سعاد عبدالله التي أسعد بعودة التعاون معها بعد غياب طويل".

وتابعت: "ساق البامبو" مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي الكويتي سعود السنعوسي كانت قد فازت قبيل 3 أعوام بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، وهذا ما جعل الفنانة القديرة سعاد عبدالله تتحرك منذ تلك الفترة لتحويل النص الروائي إلى عمل درامي تلفزيوني.

وهذا ما تم فعلا، حيث كتب السيناريو والحوار السيناريست القدير محفوظ عبدالرحمن، بينما قام سعود السنعوسي بكتابة الحوار باللهجة الخليجية. والعمل من إنتاج صباح بكتشرز، ومشاركة عدد بارز من النجوم، بينهم عبدالمحسن النمر ومرام وفاطمة الصفي وفيصل العميري وريم ارحمه وفرح الصراف، والمسلسل من إخراج الفنان البحريني محمد القفاص.

وعن تفاصيل العمل الجديد قالت شجون: "تدور أحداث المسلسل حول شاب من أم فلبينية وأب كويتي، كان والده قد تزوج بأمه التي كانت تعمل في منزلهم، ينتقل الطفل لاحقا للعيش مع والدته في الفلبين بأوضاع معيشية غاية في الصعوبة والقسوة، ليلتحق بوالده وأسرته لتبدأ المشكلات التي تقودها والدة الأب والتي تجسدها النجمة القديرة سعاد عبدالله".

وتابعت شجون:" أتوقع شخصيا أن يثير العمل كثيرا من الجدل عند عرضه خلال الدورة الرمضانية، وسيكون عرضه الأول من خلال قناة "ام بي سي" التي عودتنا دائما على تقديم كل ما هو جديد ومتميز".

وأضافت شجون: كان من المفترض أن أشارك في بطولة مسلسل "اليوم الأسود"، تأليف فهد العليوة، وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عدد من النجوم بينهم إلهام الفضالة ومحمود بوشهري وعبدالله بوشهري وحسن البلام وغيرهم. ونظرا لضيق الوقت وازدحام المواعيد تم تأجيل تصوير المسلسل إلى ما بعد شهر رمضان".