انطلاق مهرجان القمرة للسينما في البصرة بمشاركة 70 فيلما

انطلقت مساء السبت في محافظة البصرة فعاليات "مهرجان القمرة السينمائي الدولي" الأول للأفلام القصيرة، بمشاركة أكثر من 70 فيلماً من الدول العربية ومنها السعودية والبحرين ومصر، إضافة إلى أفلام عراقية من مختلف المحافظات.

وقال مدير المهرجان عصام جعفر، إن هذه الأفلام التي قدمت للمهرجان بحدود 400 فيلم، تم اختيار 79 فيلماً منها من مختلف دول العالم، منها 4 أفلام لمخرجين سعوديين، إضافة إلى أفلام من معظم الدول العربية.

وأضاف جعفر أن تسمية "القمرة" هي التسمية العربية للكاميرا "وإننا في البصرة نفخر أن مؤسس علم البصريات ومخترع الكاميرا هو العالم البصري الحسن بن الهيثم".

وشهد افتتاح المهرجان حضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين من العراق والدول العربية.

الممثل والمخرج اللبناني جهاد الاندري، الذي يشارك كعضو لجنة تحكيم، قال إن هذا المهرجان يعكس وجود طاقات عراقية شبابية قادرة على التقديم والمشاركة بهكذا مهرجانات من ناحية الإعداد وتقديم الأفلام الروائية القصيرة وبرؤى جديدة.

يشار إلى أن "مهرجان القمرة السينمائي الدولي" الأول سيستمر حتى الـ19 من الشهر الجاري، وسيقدم فيه جوائز للأفلام الفائزة.