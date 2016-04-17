معرض غرافيتي لفنان مجهول الهوية بأحد شوارع ميونيخ

عرض 40 عملاً فنياً متخصصاً بفن الغرافيتي، في شارع الفن بميونيخ، ضمن معرض أقيم لفنان يطلق على نفسه اسم "بانسكي".

الفنان البريطاني مجهول الهوية اكتسب شهرته من خلال رسومه التي يخطها على جدران الشوارع والتي يسلط الضوء من خلالها على القضايا الاجتماعية والسياسة.

ديريك كرونسباين، مالك المعرض، يقول عن "بانسكي": "إنه يرسم من أجل تحفيز الجمهور على التفكير في قضايا سياسية ويترجمها بلوحات يخطها على الحائط".

حضور لافت حظي به المعرض خاصة بعد الشهرة التي نالها "بانسكي" منذ بداية التسعينات، حيث تباينت رسومات المعرض في ألوانها وأشكالها والقضايا التي تضمنها.

يذكر أن الفن الغرافيتي يعتبر من الفنون الحديثة التي لاقت رواجاً كبيراً لتبنيه قضايا قد يعجز العامة عن طرحها.